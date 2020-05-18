KBS приостанавливает показ скетч-шоу Gag Concert

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Телерадиокомпания KBS на неопределённый срок приостанавливает показ скетч-шоу Gag Concert (개그콘서트). Причина объясняется значительными изменениями тенденций развития юмора на телевидении, а также необходимостью поиска решения для обновления передачи, - 14 мая сообщили в KBS. Между тем, некоторые специалисты рассматривают данное решение как полное закрытие передачи. Напомним, первый выпуск Gag Concert вышел на экраны телевизоров 18 июля 1999 года. По состоянию на 2003 год передача достигла пика популярности, её телевизионный рейтинг составлял порядка 30%. Это позволило называть её народной развлекательной передачей. К сожалению, в последние годы рейтинг Gag Concert значительно снизился и в среднем не превышает 3%. Добавим, что каждый вторник в 23:00 на телеканале KBS2 выходит передача Stand Up (스탠드업), однако она представлена в жанре стендап и значительно отличается от Gag Concert.