Борьба за мой путь (11) 안 하면 안돼?

Диалог недели

고동만 (Ко Дон Ман)： 야, 그냥 좀 최애라답게 화끈하게 좀 쿨하게 밀어주면 안 돼? 응?

Слушай, ты не можешь вести себя как обычно, просто взять и поддержать меня, а?

최애라 (Чхве Э Ра)： 나 원래 안 쿨해. 네가 김탁수한테 맞을 생각만 하면 막 속이 다 울렁거린다고. 진짜 쫌 안 하면 안돼?

Я вообще-то не могу так равнодушно относиться ко всему. У меня все изнутри выворачивается при мыслях о том, что тебя будет бить Ким Тхак Су. Ты можешь просто не делать это?

그냥 걔 잊고도 잘 살았잖아. 김탁수랑은 다시 붙지 말라고.

Все же было хорошо, позабыв о нем. Не дерись больше с Ким Тхак Су.

고동만 (Ко Дон Ман)：나 하루도 잊은 적이 없는데.

А я никогда не забывал.





Фраза недели

안 하면 안돼?

[Ан хамён андвэ]

Можешь не делать это?





Грамматика

안 – сокращенная форма наречия 아니, которое имеет значение «не». Далее идет глагол 하다 «делать что-либо» с окончанием -면 (-으면), которое применяется при указывании на условие, предложение чего-либо с оттенком надежды. 면 переводится как «если, что если, при условии, в случае, Затем идет 안돼. Отрицательное наречие 안 (아니) вместе с глаголом 되다 «быть, получаться» в форме разговорной речи -돼 «можно». Выражение заканчивается вопросительным знаком, соответственно оно имеет форму просьбы и переводится как «можешь не делать это?»





Внимание

☞ 안 + глагол + 면 안돼?

Например: 학교 안 가면 안돼? Можно я не пойду в школу?

학교 школа

가다 идти





☞ 하지 마 Не делай



