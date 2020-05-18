Борьба за мой путь (11) 안 하면 안돼?

РК проводит ротацию миротворцев в Южном Судане
2020-05-18 15:25:18
#Говорим как герои сериалов l 2020-05-17
Диалог недели
고동만 (Ко Дон Ман)： 야, 그냥 좀 최애라답게 화끈하게 좀 쿨하게 밀어주면 안 돼? 응?
Слушай, ты не можешь вести себя как обычно, просто взять и поддержать меня, а?
최애라 (Чхве Э Ра)： 나 원래 안 쿨해. 네가 김탁수한테 맞을 생각만 하면 막 속이 다 울렁거린다고. 진짜 쫌 안 하면 안돼?
Я вообще-то не могу так равнодушно относиться ко всему. У меня все изнутри выворачивается при мыслях о том, что тебя будет бить Ким Тхак Су. Ты можешь просто не делать это?
그냥 걔 잊고도 잘 살았잖아. 김탁수랑은 다시 붙지 말라고.
Все же было хорошо, позабыв о нем. Не дерись больше с Ким Тхак Су.
고동만 (Ко Дон Ман)：나 하루도 잊은 적이 없는데.
А я никогда не забывал.
Фраза недели
안 하면 안돼?
[Ан хамён андвэ]
Можешь не делать это?
Грамматика
안 – сокращенная форма наречия 아니, которое имеет значение «не». Далее идет глагол 하다 «делать что-либо» с окончанием -면 (-으면), которое применяется при указывании на условие, предложение чего-либо с оттенком надежды. 면 переводится как «если, что если, при условии, в случае, Затем идет 안돼. Отрицательное наречие 안 (아니) вместе с глаголом 되다 «быть, получаться» в форме разговорной речи -돼 «можно». Выражение заканчивается вопросительным знаком, соответственно оно имеет форму просьбы и переводится как «можешь не делать это?»
Внимание
☞ 안 + глагол + 면 안돼?
Например: 학교 안 가면 안돼? Можно я не пойду в школу?
학교 школа
가다 идти
☞ 하지 마 Не делай
2020-05-18 15:25:18
2020-05-18
2020-05-18
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