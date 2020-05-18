Система страхования занятости охватит всех работающих

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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявляет, что его правительство заложит основу универсальной системы страхования занятости, охватывающей всех работающих. О том, что это такое, и каковы достоинства данной системы, расскажет директор Института экономических исследований Чхамчжоын г-н Ли Ин Чхоль.





10 мая в обращении к народу по случаю третьей годовщины пребывания на посту президента Мун Чжэ Ин сказал, что правительство поэтапно охватит страхованием занятости всех работающих. В стране действуют четыре государственные программы социального страхования. Это пенсионное страхование, медицинское страхование, страхование от несчастных случаев на производстве и страхование занятости. Подписчики страхования занятости вносят ежемесячно определённую сумму и имеют право на пособие по безработице в случае потери работы. Между тем, многие работники не застрахованы от потери работы. Президент Мун Чжэ Ин взял на себя обязательство внедрить политику поддержки занятости для всех граждан, чтобы поднять социальные гарантии на более высокий уровень.





Страхование занятости гарантирует потерявшим работу выплату пособия по безработице и профессиональную переподготовку. Если страхование распространится на всё экономически активное население, все работники могут получать пособия по безработице, если они не имеют работы. Почему президент поднял этот вопрос?





Программа страхования занятости реализуется с июля 1995 года. Половину страхового взноса платит работодатель, вторую половину работник. Работающие не по найму должны самостоятельно вносить все платежи. Такая же ситуация у работников «особых форм занятости», фрилансеров и работников искусств. По состоянию на март этого года системой страхования занятости были охвачены 13 млн 780 тыс. человек или 49,6% работающего населения. Это менее половины всех работающих. Недавнее предложение о расширении страхового покрытия на всех работающих рассматривается как шаг к защите тех, кто пострадал от кризиса COVID-19, но не охвачен программой страхования.





В настоящее время страхование занятости не распространяется на самозанятых, работников, занятых на специальных работах, подённых работников, фрилансеров и работников искусств. Приблизительно половина работающих не охвачены системой страхования занятости, хотя они наравне со всеми пострадали от пандемии COVID-19. После Азиатского финансового кризиса конца 90-х годов правительство тогдашнего президента Ким Дэ Чжуна ввело в действие национальную программу обеспечения основных средств к существованию. Универсальная система страхования занятости нацелена на то, чтобы застраховать как можно больше людей от безработицы за счёт расширения системы безопасности труда. Проблема состоит в финансировании.





Фонд страхования занятости испытывает дефицит 2 года подряд. Если в 2018 году он составил 800 млрд вон, то в прошлом году – уже более 2 трлн вон. В настоящее время в резерве лишь 6 трлн вон, а это означает, что фонд может иссякнуть в течение года. Излишне говорить, что устойчивость любого фонда зависит от финансирования. Более половины новых подписчиков этой программы будут нештатными работниками, которые уязвимы к кризису и, следовательно, подвержены безработице. Рост числа заявок на пособие по безработице увеличит дефицит фонда. В этой связи придётся увеличить страховые взносы для постоянных работников, которые сочтут это несправедливым. В этой связи правительству придётся увеличить расходы.





Из-за пандемии COVID-19 многие потеряли работу. В результате размер выплат пособий по безработице составил в прошлом месяце около 1 трлн вон или 820 млн долларов. Рост подписчиков за счёт самозанятых, фрилансеров и подённых работников, у которых высокий риск оказаться безработными, ещё больше усугубит дефицит. Ещё одна проблема – размер взносов. Для того, чтобы платежи были справедливыми, необходимо точно определить доход потенциальных подписчиков и рассчитать страховые взносы на основе их дохода. Сегодня страховые взносы рассчитываются на основе заработной платы, выплачиваемой работодателями. Однако доход работающих не по найму, фрилансеров, подённых работников и деятелей искусств оценить довольно сложно. А какова ситуация в других странах?





Во всем мире стремятся застраховать от безработицы как можно больше людей. В условиях пандемии COVID-19 возникает необходимость обеспечить безопасность растущего числа предприятий или работников, состоящих из одного человека. Страны Европы пытаются охватить системой обеспечения занятости как можно больше работников. Франция может служить образцом для подражания. Ранее работодатели и работники оплачивали там страховые взносы в равных долях, как в Республике Корея. В 2018 году система была изменена, и теперь только работодатели осуществляют взносы в программу страхования занятости, а взносы в систему социального обеспечения используются для выплат работникам. В Германии существует два вида пособий по безработице. Один вид финансируется за счёт взносов работодателей и работников, а второй - за счёт налогов. В случае потери работы пособия по безработице выплачивается в течение неопределённого периода времени. В Дании страхование занятости осуществляется на базе налога, которым облагаются все имеющие доходы. Что касается Республики Корея, то аналитики считают необходимым упростить существующую систему.