Газеты в КНДР

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Сообщая о событиях в Северной Корее, мировые СМИ чаще всего ссылаются на газету «Нодон синмун», орган правящей Трудовой партии Кореи. Её название можно перевести как «трудовая газета». Многие задают вопрос¸ а есть ли в КНДР другие газеты, пользуются ли они популярностью? Мы узнаем об этом от профессора Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.