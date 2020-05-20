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Газеты в КНДР

#Сближаясь с Севером l 2020-05-21

На пути к воссоединению

ⓒ KBS

Сообщая о событиях в Северной Корее, мировые СМИ чаще всего ссылаются на газету «Нодон синмун», орган правящей Трудовой партии Кореи. Её название можно перевести как «трудовая газета». Многие задают вопрос¸ а есть ли в КНДР другие газеты, пользуются ли они популярностью? Мы узнаем об этом от профессора Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.

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