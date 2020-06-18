ЖИЛЬЁ В КОРЕЕ: МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА 2

Типовые жилые высотки: обитель среднего класса. Часть 1





В своей книге «Республика жилых высоток» (2003 г.) французский географ Валери Жёлезо описала многоэтажные жилые комплексы как символ «сжатой модернизации» и «преференциального трёхстороннего союза правительства, чэболей и среднего класса». Эти одинаковые строения подвергались критике из-за своего однообразного вида, но в то же время квартиры были для многих объектом желания.





«Район Апкучжон-дон». Чон Мин Чжо. 1978 г.

На этом фото 1978 г. фермер пашет на одном из последних незастроенных клочков земли в районе к югу от Сеула. Всего за каких-то 10 лет здесь, в нынешнем округе Каннам, место полей, садов и холмов заняли ряды жилых многоэтажек.

ⓒ Jun Min-cho

Одно время с большинства рекламных постеров корейских застройщиков на нас смотрела счастливая семья, позирующая на фоне квартиры и скромного автомобиля. Кем были эти улыбающиеся люди, демонстрирующие материальный достаток, который принёс быстрый рост экономики? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно отправиться в прошлое, в Сеул середины и второй половине 1970-х годов, а точнее — в Каннам, предместье к югу от Хангана. Быстрое развитие превратило эти бывшие сельхозугодья в современный район с крупными жилыми комплексами (ЖК), в которых здания стояли по принципу решётки. Эти дома заселялись представителями нового сословия — «белыми воротничками», которые родились в 1940-х годах, примерно во время Освобождения. В детстве они испытали на себе жестокости Корейской войны, в 1960-х окончили университеты, а в 1970-х годах стали исполнителями индустриализации. Большинство из них приехало в столицу из провинции. Они имели стабильную работу, завели семьи и как раз собирались купить первое жильё. Жилищная политика правительства предоставила им идеальную возможность поселиться в современной квартире в новостройке в новом районе. С наступлением 1980-х этих людей стали называть «средний класс».

Система ограничения цен на квартиры в новых домах, которую правительство впервые ввело в 1977 году, была принята, чтобы массово предоставить доступные квартиры и тем самым повысить низкий уровень обеспеченности жильём. Эта система сыграла очень важную роль в том, что переезд в Каннам позволил этим людям подняться до среднего класса. Так средний класс со временем стал одной из главных опор корейского общества второй половины XX века. Однако не бывает приобретений без потерь. Жилищная политика того времени привела к тому, что застройщики стали возводить многоэтажки по одному и тому же шаблону. Цены регулировались государством, и квартиры в новостройках разлетались как горячие пирожки ещё до завершения строительства, поэтому у застройщиков не было нужды мудрить с планировкой.





В гостиной типичной квартиры конца 1970-х гг. был телевизор, диван, журнальный столик и картина на стене.

Переселение в современные квартиры привело к изменениям в привычном образе жизни. Корейцы традиционно вели свою жизнедеятельность на полу, который был тёплым благодаря ондолю. Ночью на нём спали, расстелив матрас, а днём сидели. Даже те, кто жил в частных домах западного типа с туалетом и кухней внутри дома, обычно ели, сидя на полу перед низким столиком и смотрели телевизор, сидя или лежа на самом тёплом месте. Главную комнату, в которой домочадцы вместе смотрели телевизор, стали называть «кинотеатр в гостиной» по этой же причине. Но современные жилые дома, появившиеся в Сеуле, ускорили переход к новому образу жизни: диваны, журнальные столики, обеденные столы со стульями и кровати, проникнув в гостиные, кухни и спальни, стали вытеснять старую мебель.

Новый образ жизни повлиял и на привычное расположение предметов внутри жилья. Когда большая часть жизни проходила на полу, было важно расположить все нужные вещи на расстоянии вытянутой руки. В частности, низкие столики были жизненно необходимы, поскольку, нагруженные вещами, перемещались по комнате вместе с человеком.

Но в новом интерьере расстояние больше не было проблемой. Со стула или с дивана можно было легко встать и, сделав несколько шагов, взять нужную вещь. Поэтому стало важнее видеть, что где лежит, нежели держать всё под рукой, и жильцы новых квартир стали больше задумываться над тем, как расставить вещи, чтобы их лучше видеть.

Пак Хэ Чхон* профессор факультета дизайна Университета Тонян





Полный текст статьи «Типовые жилые высотки: обитель среднего класса»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.