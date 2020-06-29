Компания Healcerion – разработчик ручного ультразвукового сканера

ⓒ Healcerion

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас с Healcerion (힐세리온), разработчиком портативного ультразвукового сканера. У микрофона президент компании г-н Рю Чжон Вон.





Компания Healcerion - поставщик медицинского оборудования. Она разработала портативное устройство для ультразвуковой диагностики. Я основал компанию в 2012 году, а два года спустя компания выпустила первое в мире мобильное ультразвуковое устройство, которое можно подключить к смартфону. Работая врачом в отделении неотложной помощи более двух лет, я видел женщин на последнем месяце беременности, которых привозили в отделение скорой помощи. Если у них были серьёзные проблемы, их направляли в более крупные больницы. Находясь в машине скорой помощи, мы не могли контролировать состояние плода. Если бы у меня был портативный ультразвуковой сканер, я мог бы это делать. Я поставил перед собой цель создать прибор, позволяющий проверить состояние плода, находясь в машине скорой помощи, или произвести экспресс-диагностику пострадавшего прямо на месте происшествия. Именно для этого я и решил открыть собственный бизнес.





Карьера г-на Рю Чжон Вона не совсем необычная. Он изучал физику и электронику в Сеульском государственном университете. После окончания университета он основал венчурную фирму, которая производила устройства для хранения цифровых изображений высокой чёткости. Позже он поступил в аспирантуру медицинского факультета университета Качхон, по окончании которой работал врачом. Наблюдая за беременными женщинами, доставленными в больницы в тяжёлом состоянии, он почувствовал острую потребность в портативном ультразвуковом инструменте, подобном стетоскопу. Однако ни одна компания не производила ультразвуковые сканеры для диагностики на месте. Поэтому он создал свою компанию, которая впервые в мире разработала портативное ультразвуковое устройство.





ⓒ Healcerion

Ультразвуковой сканер представляет собой цифровое устройство, но имеет аналоговые элементы. Для его работы необходим постоянный ток высокого напряжения, а сам прибор должен быть чувствителен к теплу и шуму, когда его держишь в руке. Я задался вопросом, как решить эту проблему, искал похожие приборы, но так и не смог найти. Пришлось начинать с нуля, неоднократно меняя методы и технологии. Я работал, накапливая опыт. В конце концов мне удалось выпустить первый в мире мобильный ручной ультразвуковой сканер.





Стационарные ультразвуковые аппараты, используемые в больницах, весят более ста килограммов. Поэтому они установлены в специальных помещениях. Это дорогостоящая аппаратура: цена одного аппарата превышает 90 тысяч долларов. Было очень сложно создать портативное, лёгкое и простое в использовании ультразвуковое устройство, которое к тому работает в беспроводном режиме. Благодаря опыту работы в своей первой компании, г-н Рю Чжон Вон освоил технологии создания чётких изображений, устранения шумов и усиления сигналов. Он использовал эти технологии в разработке портативного беспроводного ультразвукового сканера под названием Sonon (소논). Этот первый продукт компании Healcerion использовали различные медицинские учреждения.





В развивающихся странах показатели материнской смертности по-прежнему высоки. Беременные женщины в Корее регулярно проходят ультразвуковое обследование, примерно раз в месяц. Но жительницы развивающихся стран лишены такой возможности. Многим из них нужно несколько дней, чтобы добраться до ближайшей клиники с необходимым оборудованием. Мы работаем с Корейским агентством международного сотрудничества и гуманитарными организациями ООН, поставляя нашу продукцию в местные медицинские центры в этих странах. Наша продукция широко используется в небольших клиниках первичной медицинской помощи, где, как правило, нет рентгеновского оборудования. При принятии решения об отправке пациента в более крупную больницу врачи могут использовать наш портативный ультразвуковой сканер. Он достаточно эффективен при проверке положения нервов и кровеносных сосудов. Я бы описал наш портативный ультразвуковой сканер как стетоскоп, который помогает видеть внутренние органы.





Беспроводное портативное ультразвуковое устройство, разработанное компанией Healcerion в 2014 году, стоит в десять раз дешевле аналогов, имеющихся на рынке. Небольшое устройство можно носить в кармане. Оно может передавать диагностическую информацию по беспроводной связи, поэтому изображения можно просматривать на смартфонах или планшетах. Это означает, что нет необходимости в отдельном мониторе, поэтому врач может видеть ультразвуковые изображения в местах дорожно-транспортных происшествий, в самолётах и в отдалённых районах с плохим доступом к медицинским учреждениям. Это устройство полезно для диагностики COVID-19. Оно помогает немедленно идентифицировать болезни лёгких, такие как пневмония, поэтому его активно используют в диагностических центрах и палатах с отрицательным давлением. У сканера нет проводов, поэтому его можно накрыть стерильным одноразовым чехлом, чтобы заблокировать источник инфекции. Сегодня продукция компании Healcerion экспортируется более чем в 40 стран мира.