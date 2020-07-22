«Новый курс» южнокорейской экономики

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14 июля правительство Мун Чжэ Ина представило новый пакет экономических стимулов под названием «Новый курс». В соответствии с ним, предстоит потратить 130 млрд долларов на создание до 2025 года 1 млн 900 тыс. рабочих мест. О деталях новой экономической программы южнокорейского правительства расскажет директор Института экономических исследований Чхамчжоын г-н Ли Ин Чхоль.





До сих пор южнокорейская экономика была «догоняющей», то есть, постоянно стремилась достичь уровня передовых стран. Примерно так же Китай стремился достичь южнокорейского уровня. Однако в последнее время некоторые китайские производители начали обгонять южнокорейских. Это заставляет изменять структуру производства. Ожидается, что в посткоронавирусную эпоху страны мира будут активно инвестировать в будущие двигатели роста. Республика Корея тоже развивает новые отрасли промышленности, чтобы не допустить резкого снижения темпов роста. Именно с этой целью правительство разработало проект «Новый курс».





«Новый курс» - это комплексный правительственный проект, направленный на создание новых отраслей промышленности и расширение системы социальной защиты, подобно американскому «Новому курсу», который помог преодолеть последствия Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Экономический кризис после пандемии COVID-19 будет серьёзнее, чем Великая депрессия. Ожидается более глубокий и более длительный спад, сопровождающийся сокращением как спроса, так и предложения. «Новый курс» рассчитан на то, чтобы справиться с кризисом.





В качестве двигателей будущего роста правительство выбрало цифровые и зелёные технологии. В рамках так называемого «цифрового нового курса» основное внимание будет уделяться цифровым технологиям - ядру четвёртой промышленной революции в посткоронавирусную эпоху. Предусмотрено развитие отраслей, связанных с большими данными, искусственным интеллектом и бесконтактными технологиями. Они имеют особое значение для превращения Республики Корея из догоняющей экономики в опережающую. Между тем, «зелёный новый курс» призван превратить южнокорейскую экономику в низкоуглеродистую и экологически чистую. Потребности городов будут удовлетворяться за счёт возобновляемой энергии. Распространение электромобилей и водородных автомобилей позволит превратить транспорт в экологически чистый. Основой управления станут интеллектуальные сети.





В рамках» цифрового нового курса» планируется, в частности, создать 140 тыс. банков общедоступных данных, а также банк биологических данных 1 млн человек, который поможет в борьбе с редкими и неизлечимыми заболеваниями. Цифровые задачи подразумевают также интеграцию средств связи пятого поколения и искусственного интеллекта. Задачи экологического направления подразумевают модернизацию школ путём внедрения «умных» и экологически чистых технологий. Ещё одна задача – устранение социального неравенства, которое углубляется во время кризиса. Это, в частности, неравенство в сфере занятости. «Новый курс» направлен на укрепление системы социальной защиты, которое предусматривает страхование занятости нештатных сотрудников, обеспечение всем южнокорейцам базового уровня жизни и запуск пилотной программы выплаты пособий по болезни. На улучшение системы социальной защиты планируется потратить 25 млрд долларов.





Когда реализация «Нового курса» завершится, 40% южнокорейских компаний будут работать в удалённом режиме, а на дорогах будут эксплуатироваться 1 млн 330 тыс. электромобилей и водородных автомобилей. Общественные объекты будут энергоэффективными. Будут устранены страхи по поводу безработицы и тёмные пятна в системе социального обеспечения. К 2025 году система страхования занятости охватит 21 млн человек, а доступ к интернету получат 70% жителей страны старше 70 лет. «Новый курс» - это основа, которую наполнят конкретным содержанием отдельные граждане, компании и правительство.





К 2025 году, когда проект будет выполнен, жизнь изменится коренным образом: не выходя из дома, можно будет оформить документы, побывать на занятиях или получить медицинскую консультацию. Появление на дорогах электрического и водородного транспорта позволит справиться с климатическим кризисом. Однако реализация «Нового курса» может столкнуться с трудностями.





По ряду моментов возникают вопросы. Во-первых, многие отмечают, что в проекте нет ничего принципиально нового. В этой связи его эффективность ставится под сомнение. Во-вторых, неясно, будет ли долгосрочная программа выполняться стабильно после мая 2022 года, когда истечёт срок полномочий нынешнего правительства. В-третьих, проект требует огромных затрат, которые оказались вдвое больше по сравнению с первоначальными. В этой связи возникают опасения по поводу финансовой устойчивости страны. Правительство не объяснило, каким образом будет обеспечено финансирование.





Правительство принимает стимулирующие планы всякий раз, когда экономика сталкивается с кризисом. Нынешний «Новый курс» не должен остаться просто лозунгом, если правительство действительно хочет изменить основы отечественной экономики. Необходимо обдумать конкретные меры реализации проекта для достижения ощутимых результатов.