Не надо меня спасать (나를 구하지 마세요)

Избавь нас от лукавого (다만 악에서 구하소서)
2020-09-08
#Новости шоу-бизнеса l 2020-09-07
Режиссёр: Чо Ëн Гён
В ролях: Чо Со Ëн, Чхве Ро Ун, Ян Со Мин
Жанр: драма
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет
12-летняя Сон Ю вместе с матерью переезжает в другой город после смерти отца. В новой школе Сон Ю встречает одноклассника по имени Чон Гук, который в последствии становится ей другом. Девочка сильно переживает из-за сложных семейных обстоятельств и боится, что мать оставит её одну. Изредка на лице Сон Ю проскальзывает улыбка во многом благодаря её единственному другу Чон Гуку. Сможет ли он уберечь свою подругу от надвигающейся беды?
2020-09-08
2020-09-07
2020-09-07
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