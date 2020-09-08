Не надо меня спасать (나를 구하지 마세요)





Режиссёр: Чо Ëн Гён

В ролях: Чо Со Ëн, Чхве Ро Ун, Ян Со Мин

Жанр: драма

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет





12-летняя Сон Ю вместе с матерью переезжает в другой город после смерти отца. В новой школе Сон Ю встречает одноклассника по имени Чон Гук, который в последствии становится ей другом. Девочка сильно переживает из-за сложных семейных обстоятельств и боится, что мать оставит её одну. Изредка на лице Сон Ю проскальзывает улыбка во многом благодаря её единственному другу Чон Гуку. Сможет ли он уберечь свою подругу от надвигающейся беды?