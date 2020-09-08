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Не надо меня спасать (나를 구하지 마세요)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-09-07


Режиссёр: Чо Ëн Гён

В ролях: Чо Со Ëн, Чхве Ро Ун, Ян Со Мин

Жанр: драма

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет


12-летняя Сон Ю вместе с матерью переезжает в другой город после смерти отца. В новой школе Сон Ю встречает одноклассника по имени Чон Гук, который в последствии становится ей другом. Девочка сильно переживает из-за сложных семейных обстоятельств и боится, что мать оставит её одну. Изредка на лице Сон Ю проскальзывает улыбка во многом благодаря её единственному другу Чон Гуку. Сможет ли он уберечь свою подругу от надвигающейся беды?

Не надо меня спасать (나를 구하지 마세요)
Не надо меня спасать (나를 구하지 마세요)
Не надо меня спасать (나를 구하지 마세요)
Не надо меня спасать (나를 구하지 마세요)
Не надо меня спасать (나를 구하지 마세요)
Не надо меня спасать (나를 구하지 마세요)
Не надо меня спасать (나를 구하지 마세요)
Не надо меня спасать (나를 구하지 마세요)
Не надо меня спасать (나를 구하지 마세요)
Не надо меня спасать (나를 구하지 마세요)
Не надо меня спасать (나를 구하지 마세요)
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