Дата рождения: 6 ноября 1981 г.

Рост: 184 см

Вес: 72 кг

Дебют: модельный конкурс V-NESS, 1999 г.





Ли Дон Ук родился в Сеуле. Окончил среднюю школу Синиль, затем университет Чунбу. Дебютировал в 1999 году, одержав победу в конкурсе моделей V-NESS. В этом же году принял участие в одноэпизодном сериале телеканала MBC. До 2001 года снимался в сериалах «Школа 1» (학교1) и «Школа 2» (학교2). Ситком «Живи честно» (똑바로 살아라) и сериал «Люблю тебя» (러빙유), вышедшие на экраны в 2002 году, принесли актёру широкую известность. В 2005 году последовали съёмки в сериале «Моя девушка» (마이걸), благодаря которому о Ли Дон Уке заговорили не только в Корее, но и в других странах Азии. В 2006 году актёр принял участие съёмках первого фильма - «Аран» (아랑). В период с 2009 по 2011 году Ли Дон Ук проходил службу в армии. После его увольнения в запас на экраны вышел сериал «Запах женщины» (여인의 향기). в 2015 и 2016 годах состоялся показ сериала «Жвачка» (풍선껌), а затем – сериала «Гоблин» (도깨비). В общей сложности актёр снялся в 40 сериалах крупнейших телеканалов Кореи. Последний – «Сказание о Ку Ми Хо» (구미호뎐) – вышел в 2020 году. Премьера последнего фильма с участием Ли Дон Ука под названием «Красота изнутри» (뷰티 인사이드) состоялась в 2015 году.