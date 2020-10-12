



В среду, 7 октября, стартовал показ сериала телеканала KBS2 «До-до-соль-соль-ля-ля-соль» (도도솔솔라라솔). Его сюжет развивается вокруг судьбы пианистки по имени Ку Ра Ра, роль которой исполнила актриса Ко А Ра (고아라), и учащихся музыкальной академии «Ла-Ла Ленд». В первой серии Ку Ра Ра сталкивается с неожиданным поворотом судьбы. Её отец, владелец одной из крупных компаний, неожиданно умирает, и девушка остаётся одна наедине с чуждым ей миром. Тут в её жизни появляется загадочный молодой человек Сон У Чжун, роль которого исполнил актёр Ли Чжэ Ук (이재욱). Дальнейшее развитие события сериала в последующих сериях. По данным телекомпании Nielsen Korea, максимальный рейтинг первой серии составил 2,6%. Сериал выходит по средам и четвергам в 21 час 30 минут.