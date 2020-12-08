Женщина на 9,9 миллиарда вон (1) 생각이 좀 짧았습니다.

Диалог недели

재훈(Чже Хун): 아니 근데 홍 사장.

Кстати, послушайте, Хон.

인표(Ин Пё): 네! 말씀하시죠.

Да, слушаю вас.

재훈(Чже Хун): 설령 여행을 간다구 해도,

Если мы поедем в путешествие,

거 놀러 가서까지 재미없는 서류를 봐야 돼요?

то даже на отдыхе мне нужно будет работать со скучными документами?

업무는 업무, 휴식은 휴식. 기본 아닌가?

Работа – это работа, а отдых – это отдых. Разве это не общепринятое правило?

인표(Ин Пё): 죄송합니다. 제가 생각이 좀 짧았습니다.

Извините. Я об этом не подумал.

재훈(Чже Хун): 생각을 좀 길게 합시다.

Давайте мыслить шире.

암튼 여행 가게 되면 그때나 봅시다.

Ладно, увидимся во время поездки.





Фраза недели

생각이 좀 짧았습니다

[Сэн-гак-и чжом ччальб-а-ссым-ни-да]

Я об этом не подумал





Грамматика

생각 – это существительное, которое означает «мысль», «решение», «понимание», «мнение» и др. Далее идет окончание основного падежа 이. 좀 – от наречия 조금 в сокращенной форме, которое означает «мало». 짧았습니다 – от прилагательного 짧다, которое означает «короткий», «близкий», «недостаточный уровень или степень способности, капитала или мысли». Далее окончание 았 прошедшего времени и окончание официально-вежливого стиля речи 습니다. Все вместе получается 생각이 좀 짧았습니다, что дословно переводится как «понимание или мысль была короткой» или как мы перевели «я об этом не подумал». Данное выражение обычно употребляется тогда, когда вы перед собеседником признаете, что вы, не хорошо подумав, совершили какую-то ошибку.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 생각이 좀 짧았어

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 생각이 좀 짧았어요

☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 생각이 좀 짧았습니다

☞ синонимы : 생각이 부족했습니다, 거기까지는 생각하지 못했습니다





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



