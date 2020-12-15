Массовая вакцинация от COVID-19 и ситуация в экономике

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8 декабря в Великобритании началась массовая вакцинация населения от COVID-19. Это произошло через 343 дня после того, как мировое сообщество было проинформировано о вспышке коронавируса. Похоже, долгожданная победа над COVID-19 постепенно становится реальностью, хотя впереди ещё долгий путь. Экономический обозреватель Чон Чхоль Чжин проанализирует потенциальное влияние массовой вакцинации от COVID-19 на экономику.





Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от COVID-19, отдав приоритет пожилым людям. Посмотрим, насколько успешной она будет в стране, которая обеспечила достаточные дозы вакцины Pfizer для 20 млн человек. Россия начала свою собственную программу вакцинации на экспериментальной основе с помощью местной вакцины Sputnik V. К началу вакцинации населения готовы США и Канада. Германия и Япония, как ожидается, последуют их примеру в январе. Поскольку крупные страны активизируют процесс вакцинации, у нас есть возможность посмотреть, какова эффективность вакцин, и есть ли у них побочный эффект.





Страны мира прилагают все усилия для того, чтобы получить вакцины и начать вакцинацию. Некоторые из них подписали предварительные соглашения на закупку различных типов вакцин, поскольку на данный момент неизвестно, какие из них будут более безопасными и эффективными. 8 декабря южнокорейское правительство сообщило о закупке вакцин для 44 миллионов человек. Есть мнение, что это слишком мало, учитывая, что другие страны, такие как США и Япония, зарезервировали в несколько раз больше, чем необходимо для вакцинации всего населения. Что касается ситуации в экономике, то в странах, где вакцины вводятся в оборот быстро, люди будут чувствовать себя в безопасности и начнут тратить деньги, возрождая потребление. Там, куда вакцины поступают с опозданием, восстановление экономики также будет запоздалым. По этой причине многие эксперты призывают южнокорейское правительство начать вакцинацию в январе. В любом случае появление вакцин и лекарств от COVID-19 – отличная новость для южнокорейской экономики.





Вакцины против COVID-19 разрабатывают такие глобальные производители лекарств как Pfizer, Moderna и AstraZeneca,. Южнокорейские учёные тоже продолжает разработку вакцин. Можно ожидать некоторые результаты от отечественных фармацевтических компаний, включая Celltrion и GC Pharma. Республика Корея широко известна своей быстрой и эффективной реакцией на пандемию, о чём свидетельствует новый термин K-quarantine. Южнокорейские производители наборов для тестирования на COVID-19 показали неплохие результаты, и цены на их акции резко выросли. Некоторые обеспокоены тем, что эта тенденция прекратится, когда появятся вакцины. Но эксперты говорят, что спрос на тест-наборы не исчезнет даже после того, как будут разработаны и войдут в широкий оборот вакцины и лекарства. Дело в том, что перед вакцинацией или лечением необходимо подтвердить, инфицированы ли люди. Так что я не думаю, что эффект K-quarantine исчезнет в ближайшее время.





8 декабря, в день, когда в Великобритании началась массовая вакцинация, правительство Республики Корея предупредило о возможном «перегреве» фондовых рынков и рынков недвижимости. Рынку был предоставлен большой объём ликвидности, но это могло вызвать непреднамеренный эффект в виде резкого роста цен на активы. Как только пандемия COVID-19 закончится, правительство постепенно откажется от своей экспансионистской политики. Когда экономика вернётся в нормальное русло, домашним хозяйствам и предприятиям придётся решать свои долговые проблемы. В этой связи эксперты отмечают необходимость тщательной подготовки к эпохе после COVID-19. Мы уже стали свидетелями радикальных преобразований, вызванных пандемией, таких как спрос на услуги без личного присутствия. Правительству настоятельно рекомендуется разработать план действий в посткоронавирусную эпоху.





Как только программы вакцинации покажут свою эффективность, частное потребление восстановится. Тогда можно будет оказывать поддержку экономике. Деньги нужно тратить тогда, когда экономика начинает восстанавливаться, а не когда замедляется или достигает дна. Есть опасения, что в эпоху после COVID-19 в Республике Корея произойдёт «K-образное» восстановление, при котором одни отрасли восстанавливаются быстро, а другие продолжают отставать.





При «К-образном» восстановлении квалифицированные работники с высокими доходами быстро восстанавливают своё положение после экономического спада, в то время как положение неквалифицированных и малообеспеченных работников ухудшается. Другими словами, экономический шок от пандемии и темпы восстановления могут быть разными в зависимости от уровня квалификации и дохода. По данным Национального статистического управления, разрыв в доходах между обеспеченными и малообеспеченными увеличился, поскольку группа с низкими доходами пострадала от пандемии больше, чем с высокими, несмотря на правительственную помощь. Помимо восстановления экономики, следует приложить усилия для предотвращения углубления социально-экономической поляризации в эпоху после COVID-19.