Певица Чон Ха отправляется на «локдаун»

Снежное королевство
2020-12-15
# Новости шоу-бизнеса l 2020-12-16
Для мира K-pop прошлая неделя, к сожалению, была наполнена не самыми позитивными новостями. Но новости есть новости, и мы спешим ими с вами поделиться. Популярная певица Чон Ха получила положительный результат теста на коронавирус. А еще актер Ли Cи Он решил покинуть шоу «Я живу один». Хотите узнать, что случилось дальше с Чон Ха и чем планирует теперь заняться Ли Си Он? Все ответы – в очередном выпуске «Новостей шоу-бизнеса»!
2020-12-15
2020-12-15 14:08:46
2020-12-15 14:08:36
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