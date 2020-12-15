Певица Чон Ха отправляется на «локдаун»

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Для мира K-pop прошлая неделя, к сожалению, была наполнена не самыми позитивными новостями. Но новости есть новости, и мы спешим ими с вами поделиться. Популярная певица Чон Ха получила положительный результат теста на коронавирус. А еще актер Ли Cи Он решил покинуть шоу «Я живу один». Хотите узнать, что случилось дальше с Чон Ха и чем планирует теперь заняться Ли Си Он? Все ответы – в очередном выпуске «Новостей шоу-бизнеса»!