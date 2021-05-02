Рост южнокорейской экономики в первом квартале – 1,6%

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Южнокорейская экономика преодолела период отрицательного роста. Более высокий, чем ожидалось, рост в первом квартале этого года показывает, что она восстановилась до уровня, существовавшего до пандемии COVID-19. 27 апреля Банк Кореи сообщил, что валовой внутренний продукт страны увеличился за период с января по март на 1,6% по сравнению с предыдущим кварталом, благодаря восстановлению экспорта и внутреннего потребления. Экспорт вырос на 1,9%, инвестиции в производственные мощности - на 6,6%, а внутреннее потребление – на 1,1%. Валовой внутренний продукт в первом квартале превысил уровень четвёртого квартала 2019 года, как раз перед началом пандемии. Ситуацию комментирует научный сотрудник Института экономических исследований группы LG г-н Пэ Мин Гын.





Экспорт, внутренний спрос и настроения потребителей улучшались более быстрыми темпами, чем ожидалось. Инвестиции в производственные мощности демонстрируют явные признаки восстановления. Экспорт резко сократился в первой половине прошлого года, прежде чем продемонстрировать значительный рост во второй половине, что привело к восстановлению экономики. Исходящие поставки во второй половине 2020 года выросли на 8% по сравнению с первой половиной года. В первом квартале этого года экспорт увеличился на 1,9%. Темпы роста немного замедлились, но это не критично. Устойчивый экспорт поддержан высокими показателями поставок полупроводников, продукции информационно-коммуникационных технологий, аккумуляторов для электромобилей и морских судов. Кроме того, помощь сфере услуг и частным предпринимателям помогла предотвратить быстрое сокращение потребления.





Показатели экономического роста в первом квартале превзошли прогнозы частных исследовательских институтов, международных организаций и глобальных инвестиционных банков. Их оценки составляли от нуля до одного процента, а восстановление прогнозировалось только во втором квартале. Однако южнокорейский ВВП сумел превысить уровень до пандемии на три месяца раньше. Более того, южнокорейская экономика восстанавливалась самыми быстрыми темпами среди развитых стран.





Предположим, что значение ВВП в четвёртом квартале 2019 года составило 100 пунктов. Для США этот показатель в первом квартале текущего года составляет 98,9, для Японии - 97,7, для Германии - 94,9, а для Республики Корея - 100,4 пункта. Значит её экономика не только восстановилась, но и превысила уровень до начала пандемии. В странах с развивающейся экономикой, таких как Китай и Индия, восстановление было ещё более быстрым: в Китае 106,9, в Индии - 102,5. Но ситуация в Индии ухудшилась. Широко распространено мнение, что пандемия оказала более серьёзное экономическое влияние на США и Европу, чем на Республику Корея и Китай, поскольку этим двум азиатским странам удалось предотвратить быстрое распространение вируса на ранней стадии. Южнокорейская экономика относительно быстро восстанавливалась после кризисов в прошлом благодаря экспорту. Кажется, и на этот раз страна пошла по тому же пути.





28 апреля глобальное рейтинговое агентство Standard and Poor’s сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Республики Корея на прежнем уровне АА со стабильным прогнозом. Агентство отметило, что южнокорейская экономика сократилась в прошлом году впервые с 1998 года из-за пандемии, но рост вернулся в норму, и спад был меньше, чем в большинстве других стран с высоким уровнем дохода. Рост может составить в этом году 3-4%, а то и больше. Однако для полной уверенности пока нет оснований, потому что существуют такие неблагоприятные факторы как опасения по поводу новой волны COVID-19. Кроме того, стремительный рост долгов домохозяйств может снизить частное потребление. Такой внешний фактор как напряжённость в отношениях между США и Китаем может сказаться на экспортных рынках по всему миру. Страны с развивающейся экономикой, которые поздно начинают программу вакцинации, могут вступить в фазу восстановления только в следующем году. Это плохие новости для южнокорейской экономики, которая в значительной степени зависит от внешней торговли.





Рост южнокорейской экономики зависит от экспорта, который в последние 20 лет рос, в основном, благодаря странам с развивающейся экономикой, включая Китай. Развивающиеся страны имеют важное значение как производственные базы. Потребительские рынки сосредоточены в развитых странах. Экономический рост будет возможен в том случае, если страны с развитой экономикой будут превосходить страны с формирующейся рыночной экономикой с точки зрения эффективных ответных мер на пандемию. Южнокорейские компании производят товары в развивающихся странах с низкой стоимостью рабочей силы, но в случае неблагоприятной ситуации им придётся переместить производственные базы. Это может повлиять на отечественную экономику. И Вашингтон, и Пекин призывают Сеул на свою сторону. Эти риски и неопределённости продолжают сохраняться.





Ещё один неблагоприятный момент - экономическая поляризация в Республике Корея. В то время как корпоративные настроения улучшаются, разрыв между компаниями только увеличивается. При этом максимальный разрыв существует между экспортёрами и компаниями, ориентированными на внутренний рынок, между крупными и более мелкими компаниями. Проблема поляризации возникла давно, но она усилилась в условиях пандемии. Проблему можно решить, если обложить более высокими налогами лиц и компании с высокими доходами, одновременно оказывая поддержку группам с низкими доходами. Экономический рост не должен стать временным явлением. Для того, чтобы поддерживать устойчивое восстановление, необходимо тщательно изучить факторы риска внутри страны и за её пределами, разработав подробные программы поддержки нуждающихся.