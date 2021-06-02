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Пхеньян критикует договорённости по ракетам между РК и США

#Последние события на Корейском полуострове l 2021-06-03

На пути к воссоединению

ⓒ Getty Images Bank

31 мая агентство ЦТАК опубликовало статью под заголовком «Какова цель отмены ограничений на ракеты». Южнокорейско-американские договорённости по ракетам в ней названы «преднамеренным и враждебным актом». Аналитики отмечают, что реакция Пхеньяна на результаты южнокорейско-американского саммита оказалась достаточно сдержанной, поскольку критические замечания прозвучали от имени агентства ЦТАК, а не официального Пхеньяна. Ситуацию комментирует профессор Пак Вон Гон из Института северокорейских исследований Женского университета Ихва.

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