Пхеньян критикует договорённости по ракетам между РК и США

Райан Рейнольдс – новый фанат Stray Kids
2021-06-02
#Последние события на Корейском полуострове l 2021-06-03
31 мая агентство ЦТАК опубликовало статью под заголовком «Какова цель отмены ограничений на ракеты». Южнокорейско-американские договорённости по ракетам в ней названы «преднамеренным и враждебным актом». Аналитики отмечают, что реакция Пхеньяна на результаты южнокорейско-американского саммита оказалась достаточно сдержанной, поскольку критические замечания прозвучали от имени агентства ЦТАК, а не официального Пхеньяна. Ситуацию комментирует профессор Пак Вон Гон из Института северокорейских исследований Женского университета Ихва.
2021-06-02
2021-06-01
2021-05-31
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