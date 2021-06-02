Традиционная музыка всегда занимала особое место в жизни корейской интеллигенции. Даже те, кто не играл на инструментах, обладал глубокими знаниями в музыке, а играющие интеллигенты, как правило, ещё и мастерили инструменты, изобретали новые способы игры. О том, какое влияние оказали на традиционную музыку корейские учёные и другие представители интеллигенции, вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 516. Традиционная музыка в жизни корейских учёных

* Мелодия «Саннёнсан» из произведения «Ёнсанхвесан» – Пак Ён Сын (цитра комунго), Ли Сын Хон (флейта пхири)

* Мелодия «Чачжин мори» (версия Чхве Ок Сама) – Ким Иль Люн (вокал)

* Мелодия «Сочувствие» – Чон Мён Сон (цимбалы янгым)