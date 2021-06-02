Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Традиционная музыка в жизни корейских учёных

#Мелодии Кореи l 2021-06-02

Мелодии Кореи

Традиционная музыка в жизни корейских учёных

Традиционная музыка всегда занимала особое место в жизни корейской интеллигенции. Даже те, кто не играл на инструментах, обладал глубокими знаниями в музыке, а играющие интеллигенты, как правило, ещё и мастерили инструменты, изобретали новые способы игры. О том, какое влияние оказали на традиционную музыку корейские учёные и другие представители интеллигенции, вы узнаете в нашем выпуске. 


Выпуск 516. Традиционная музыка в жизни корейских учёных

* Мелодия «Саннёнсан» из произведения «Ёнсанхвесан» – Пак Ён Сын (цитра комунго), Ли Сын Хон (флейта пхири)

* Мелодия «Чачжин мори» (версия Чхве Ок Сама) – Ким Иль Люн (вокал) 

* Мелодия «Сочувствие» – Чон Мён Сон (цимбалы янгым)

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >