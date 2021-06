Новый альбом TWICE выходит в июне

ⓒ JYP Entertainment

Группа TWICE (트와이스) в пятницу, 11 июня, представит очередной мини-альбом. Новая работа под названием «Вкус любви» (Taste of Love) состоит из семи музыкальных дорожек, включая титульный трек «Безалкогольный» (Alcohol-Free). По уже сложившейся традиции слова и музыка к песне были написаны главой JYP Entertainment Пак Чин Ëном (박진영). В создании альбома также приняли участие ряд известных музыкантов. В их числе британская певица, участница группы Little Mix Джейд Фёруолл, написавшая музыку для песни «Первый раз» (First time). Другой популярный певец, участник дуэта Deux (듀스), Ли Хён До (이현도) стал автором музыки к песне SOS. Слова ко всем песням за исключением заглавного трека были написаны участницами группы TWICE.