Обзор творчества группы 2PM

Рубрику «Ретро: музыка прошлых лет» июля мы посвятим творчеству известной корейской группы «2РМ» (투피엠). Группа дебютировала в 2008 году и до сих крепко удерживает свои позиции в к-поп индустрии. В коллективе шесть участников – Jun.K (준케이), Никхун (닉쿤), Тхэк Ён (택연), У Ён (우영), Чжун Хо (준호) и Чхан Сон (찬성). Нашу рубрику открыла музыкальная дорожка «Angel» из дебютного альбома [Hottest Time of the Day]. В 2009 году выходит второй мини-альбом группы с заглавным треком «Снова и снова» (Again & Again). Эта песня принесла группе первую победу на музыкальном шоу. 2PM с огромной скоростью набрали популярность как внутри страны, так и за рубежом. В то же время этот год стал непростым для парней: коллектив покинул главный рэппер и лидер Чжэ Бом. Несмотря на скандал, осенью группа выпускает свой первый полноформатный альбом. На наших волнах прозвучали такие песни, как «Сердцебиение» (Heartbeat), «Я вернусь» (I’ll Be Back), «My House» (우리집). После долгого пятилетнего перерыва парни наконец вернулись с седьмым студийным альбомом! Все участники успели отслужить в армии и готовы на все 100 порадовать своих поклонников новыми работами. и в завершении нашей рубрики прозвучала музыкальная композиция «Make It» (해야해).