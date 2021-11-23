Smart Radar System – разработчик радаров различного назначения

ⓒ Smart Radar System

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомимся с компанией Smart Radar System (스마트레이더시스템), которая занимается разработкой радаров различного назначения. У микрофона президент компании г-н Ким Ён Хван.





Мы создаём «умные» радары. Многие думают, что радары применяются только в военной сфере. Но в нашей повседневной жизни они также довольно широко распространены. К примеру, они установлены в автомобилях, помогая избежать препятствий. Радары способны не только определить наличие препятствий, но и идентифицировать их. Такие технологии могут применяться в создании беспилотных автомобилей с четвёртым или пятым уровнем автономности. Именно их разработкой занимается наша компания.





Г-н Ким Ён Хван начинал свою карьеру в американской компании Cisco Systems из Силиконовой долины. Затем он работал в AT&T, второй в США телекоммуникационной компании. Вернувшись на родину, он занял руководящую должность в LG Group, а затем перешёл в компанию Smart Radar System, созданную его младшим братом Ким Ён Чжэ. Компания занимается разработкой визуализирующих радаров. При этом ведётся работа по созданию первых в стране радаров с поддержкой четырёхмерных изображений.





Обычно под радаром понимают устройство с круглым экраном на военных кораблях, которое сканирует пространство, и при обнаружении объекта на экране начинают мигать фигуры из крупных точек. Специалисты, глядя на эти точки, могут определить, что обнаружил радар – истребитель, бомбардировщик или штурмовик. При разработке технологий беспилотных автомобилей возникает необходимость определения характера препятствий на пути автомобиля. То есть, радар должен распознать, что впереди – автомобиль, человек или велосипед. Поэтому мы работаем с трёхмерными данными. Но мы ввели понятие четырёхмерных данных, добавив сведения о скорости. Всё это включает в себя визуализирующий радар. К тому же мы обеспечили ценовую доступность разработки.





ⓒ https://www.youtube.com/channel/UCJtAlJb22otad68-DwtMMsg

В беспилотных автомобилях имеются три основных сенсора – камера, лидар и радар. Камера предоставляет чёткое изображение, но она зависит от погодных условий и освещения. Лидар, измеряющий расстояние путём излучения лазерного луча, и стоит довольно дорого. Четырёхмерный радар не имеет таких минусов, а стоит на 80% дешевле лидара. Кроме того, такой радар может применяться в медицине. К примеру, камеры видеонаблюдения в палатах могут ограничивать пациентов. Но радар позволяет вести наблюдение, при котором фиксируется только силуэт человека без лишних подробностей. Кроме того, радар способен снимать показания о дыхании и сердцебиении без необходимости надевать агрегат. Радар визуализации может пригодиться в качестве средства обеспечения безопасности в любом месте.





У нас работают инженеры разных поколений, 40-50-летние и 20-30-летние. Это обеспечивает важный момент передачи опыта и видения будущего. Мы хотим создать большую глобальную компанию, которая станет платформой для открытия и развития других стартапов. То есть наша цель состоит в создании подобия академии кадров и дальнейшей поддержке новых лидеров. Всё это внесёт вклад в распространение южнокорейских технологий во всём мире.





Республику Корея называют технологической державой. Однако в стране не так много крупных компаний, которые самостоятельно обеспечивают себя сырьём, запчастями и оборудованием. При этом есть много компаний с большим потенциалом, которые, подобно Smart Radar System, активно растут и развиваются.