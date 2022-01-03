Выходит продолжение фильма «Пираты: Горные разбойники, ушедшие в море»

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26 января состоится премьера кинокартины «Пираты: Флаг гоблина» (해적: 도깨비 깃발). В отличие от первой части «Пираты: Горные разбойники, ушедшие в море» (해적: 바다로 간 산적) актёрский состав и сюжет претерпели серьёзные изменения. По словам режиссёра фильма Ким Чжон Хуна (김정훈), первая часть оказалась очень успешной, задав высокую планку в 8,5 млн просмотров. В этот раз на главные роли были приглашены актриса Хан Хё Чжу (한효주) и актёры Кан Ха Ныль (강하늘), Квон Сан У (권상우), Ли Гван Су (이광수). Для многих из них фильм о пиратах стал первым в их актёрской карьере. К примеру, актрисе Хан Хё Чжу даже пришлось осваивать мастерство владения саблей. Многие из актёров уже имели опыт совместных съёмок, поэтому зачастую не было необходимости повторно снимать сцены фильма. Съёмки проходили на острове Чечжудо с использованием множества декораций, в том числе большого пиратского судна.