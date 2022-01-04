Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Чрезвычайный закон о борьбе с эпидемиями в Северной Корее

#На пути к воссоединению l 2022-01-05

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

Пандемия COVID-19 продолжается уже третий год, но Северная Корея всё это время отвергает предложения о помощи вакцинами. Она ввела жёсткие карантинные меры, которые заключаются в полном закрытии границ. В августе 2020 года в Северной Корее был принят новый чрезвычайный закон о борьбе с эпидемиями. В нём пять разделов и 70 параграфов. Сегодня мы обсудим содержание закона вместе с госпожой Ким Чжи Ын (김지은), которая первой из северокорейских беженцев стала обладательницей дипломов специалиста по восточной медицине, полученных как на Севере, так и на Юге.

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >