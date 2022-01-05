В РК растёт недовольство системой вакцинных пропусков

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Административный суд Сеула 4 января признал правомерными иски в адрес министра здравоохранения и социального обеспечения РК с требованиями об отмене вакцинных пропусков в учреждениях дополнительного образования, читальных залах и учебных кафе. Решение вступило в силу незамедлительно и будет действовать до вынесения решения суда первой инстанции. Таким образом, несовершеннолетние южнокорейцы, не прошедшие вакцинацию или вакцинированные не полностью, теперь смогут снова посещать соответствующие заведения без предъявления сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста.

Применение вакцинных пропусков в этой категории заведений вступило в силу 6 декабря, тогда как сама система вакцинных пропусков начала действовать с начала ноября прошлого года в рамках первого этапа перехода к жизни в условиях коронавируса. Протесты против пропусков в заведениях, связанных с образованием, начали поступать от родителей подростков, которые готовятся к поступлению в высшие учебные заведения. Однако при рассмотрении исков суд обратил внимание на право выбора обучения и профессии и право принятия собственного решения вне зависимости от возраста. В результате было вынесено решение о том, что система вакцинных пропусков ограничивает невакцинированных в праве на обучение.

Против системы вакцинных пропусков выступают также некоторые врачи и частные предприниматели. Недовольство общественности может только усугубиться после 10 января, когда система вакцинных пропусков начнёт действовать в полном объёме в крупных магазинах и торговых центрах.