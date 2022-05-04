Пак Чэ Чжон & Wonstein

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С вами рубрика «Скрытые таланты», где мы знакомим вас с малоизвестными корейскими исполнителями, которые на 100% заслуживают вашего внимания! На этот раз мы познакомили вас сразу с двумя замечательными музыкальными исполнителями! Это Пак Чэ Чжон(박재정), исполнитель балладных песен, и рэппер Wonstein(원슈타인). Оба исполнителя стали весьма популярными благодаря участию в музыкальном проекте MSG Wannabe.

Пак Чэ Чжон является победителем пятого сезона популярной музыкальной программы на выживание Superstar K(슈퍼스타K). Казалось бы, победителя столь признанного в стране конкурса ждет только слава и успешная карьера. Но парню пришлось долго ждать своего звездного часа. Спустя 9 лет после дебюта в 2013 году, Пак Чэ Чжону достался шанс проявить себя перед публикой. Он принял участие в слепом прослушивании для музыкального проекта MSG Wannabe и своей отчаянной искренностью, прекрасным голосом и вокальными данными моментально покорил сердца публики и Ю Чжэ Сока, ведущего и «главного продюсера» этого проекта. На наших волнах прозвучала песня «Ровно столько, сколько любил»(사랑한 만큼), которая вошла во второй мини-альбом(2019 г.) и проникновенный сингл «Последняя песня»(마지막 노래), которая была выпущена осенью прошлого года.

Что касается Wonstein, то впервые парень был замечен в 2015 году в четвертом сезоне шоу на выживание для рэпперов «Show me the money»(쇼더머니 시즌4). К сожалению, тогда рэппер не прошел отборочный тур. Позже Wonstein принял участие в 7 и 8 сезонах, но особого успеха добиться опять-таки не смог. Но парень не сдавался. Наконец в девятом сезоне, хотя он не смог дойти до финала, он стал самым популярным среди всех участников, и многие считали его настоящим победителем. После участия в шоу, Wonstein стал более активно выпускать свои работы и участвовать в совместных музыкальных проектах с другими исполнителями. Мы предложили вниманию наших радиослушателей музыкальные дорожки «Дерево»(나무), «Потому что наступила ночь»(밤이 되니까) и трек «Песня, которую я сердечно пою для тебя»(진심으로 너를 위해 부르는 노래), которую Wonstein исполняет в дуэте с певицей Ким Юн А(김윤아) из популярного в Корее бэнда Jaurim(자우림). Затем прозвучала песня «Одним своим существованием»(존재만으로) – саундтрек к самому популярному сериалу в Корее на данный момент, который называется «Двадцать пять, Двадцать один»(스물다섯 스물하나).

В завершении рубрики прозвучала композиция «Хочешь ли ты слушать» в исполнении MSG Wannabe.