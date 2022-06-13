Группа woo!ah! представила музыкальный альбом

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Гёрл-группа woo!ah! (우아!) 9 июня выпустила первый мини-альбом, получивший название JOY (조이). Музыкальная пластинка состоит из шести треков, включая титульный Danger (단거), сообщает продюсерское агентство NV Entertainment. Название песни имеет двусмысленный оттенок, в котором влечение к любимому человеку сравнивается со сладким и в то же время расценивается как опасность. Группа woo!ah! состоит из пяти участниц, одна из которых – гражданка Японии. Девушки дебютировали 18 мая 2020 года. В настоящий момент в репертуаре певиц пять музыкальных пластинок, в том числе сольный альбом «Восклицание» (EXCLAMATION) с титульным треком woo!ah! (우아!).