Красные туфли (8) 입조심하래

Диалог недели

태길 (Тхэ Гиль): 거길 왜 가! 오란다고 가냐 바보처럼?!

Тхэ Гиль: Зачем ты туда идешь? Тебя позвали, а ты идешь, как миленькая?

옥경 (Ок Гён): 난들 가고 싶어서 갔겠냐? 제품 팔 욕심에 간 거지.

Ок Гён: Думаешь, я иду, потому что сама хочу? Я хочу продать товар, вот и иду.

태길 (Тхэ Гиль): 그래서 뭐래 그 여편네가?

Тхэ Гиль: Ну и что та дамочка говорит?

옥경 (Ок Гён): 입조심하래.

Ок Гён: Говорит, чтоб я следила за языком.

태길 (Тхэ Гиль): 뭐?

Тхэ Гиль: Что?

옥경 (Ок Гён): 사고 나던 날, 자기는 차에 없었다고 우기는 거야.

Ок Гён: Она настаивает на том, что её не было в машине, когда произошла авария.

나더러 잘못 봤대나 어쨌대나.

Говорит, что я ошибаюсь и все в таком духе.

젬마 (Джемма): 무슨 소리야 엄마? 뭘 잘못 봐요?

Джемма: Что это значит, мама? В чем ошибаешься?

Фраза недели

입조심하래

[Ип-чо-сим-ха-рэ]

Говорит, чтоб я следила за языком.





Другие выражения

☞ 입조심해

«Следи за языком»

☞ 처럼

«Как / подобно / словно»





Примеры

☞ - 그 남자는 백퍼 아냐 남자친구야. 소냐한테 전화해서 물어볼까?

- 입조심해! 아냐가 남자친구가 있는지 확실하지 않잖아.

« - Тот парень - точно избранник Ани. Давай позвоним Соне, может она знает какие-нибудь подробности?

- Следи за языком! ! Мы же не уверены на все 100%, что у Ани кто-то есть.»

☞ 아이처럼 운다

«Плачет, как ребёнок»

☞ 꽃처럼 아름답다

«Прекрасна, подобно цветку»



