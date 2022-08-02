Красные туфли (8) 입조심하래

Торговый баланс РК
2022-08-02
#Говорим как герои сериалов l 2022-08-01
Диалог недели
태길 (Тхэ Гиль): 거길 왜 가! 오란다고 가냐 바보처럼?!
Тхэ Гиль: Зачем ты туда идешь? Тебя позвали, а ты идешь, как миленькая?
옥경 (Ок Гён): 난들 가고 싶어서 갔겠냐? 제품 팔 욕심에 간 거지.
Ок Гён: Думаешь, я иду, потому что сама хочу? Я хочу продать товар, вот и иду.
태길 (Тхэ Гиль): 그래서 뭐래 그 여편네가?
Тхэ Гиль: Ну и что та дамочка говорит?
옥경 (Ок Гён): 입조심하래.
Ок Гён: Говорит, чтоб я следила за языком.
태길 (Тхэ Гиль): 뭐?
Тхэ Гиль: Что?
옥경 (Ок Гён): 사고 나던 날, 자기는 차에 없었다고 우기는 거야.
Ок Гён: Она настаивает на том, что её не было в машине, когда произошла авария.
나더러 잘못 봤대나 어쨌대나.
Говорит, что я ошибаюсь и все в таком духе.
젬마 (Джемма): 무슨 소리야 엄마? 뭘 잘못 봐요?
Джемма: Что это значит, мама? В чем ошибаешься?
Фраза недели
입조심하래
[Ип-чо-сим-ха-рэ]
Говорит, чтоб я следила за языком.
Другие выражения
☞ 입조심해
«Следи за языком»
☞ 처럼
«Как / подобно / словно»
Примеры
☞ - 그 남자는 백퍼 아냐 남자친구야. 소냐한테 전화해서 물어볼까?
- 입조심해! 아냐가 남자친구가 있는지 확실하지 않잖아.
« - Тот парень - точно избранник Ани. Давай позвоним Соне, может она знает какие-нибудь подробности?
- Следи за языком! ! Мы же не уверены на все 100%, что у Ани кто-то есть.»
☞ 아이처럼 운다
«Плачет, как ребёнок»
☞ 꽃처럼 아름답다
«Прекрасна, подобно цветку»
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-01
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