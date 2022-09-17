Остров Кочжэдо. Ч.1





Остров Кочжэдо расположен у южных берегов Корейского полуострова. Это второй по величине остров в Корее после Чечжудо. Здесь, словно выгравированные в глубине времени, болезненные следы Имжчинской и Корейской войн соседствуют с прекрасными морскими пейзажами и родными домами видных деятелей искусств своего времени.





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Мемориальный парк военнопленных

К востоку от острова Кочжэдо находится самый большой в Корее портовый город Пусан, а к западу - еще один портовый город Тхонён, и хотя Кочжэдо - это остров, попасть на него уже давно можно не только по морю. В сторону Тхонёна выстроились два моста: Кочжэ-тэгё, строительство которого закончено в 1971 году, и Синкочжэ-тэгё, открытый для движения в 1999 году. А в 2010 году завершилось строительство еще одного моста Кога-тэгё, в результате чего путь по суше открылся и в сторону Пусана.





Со сдачей в эксплуатацию моста Кога-тэгё расстояние между Пусаном и Кочжэдо сократилось со 140 км до 60 км, а время в пути — с двух с половиной часов до 30-40 минут.

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В проливе, под первыми двумя мостами, соединяющими остров с городом Тхонён, много подводных рифов. Этот узкий проход также известен своими свирепыми водами. В 1592 году во время Имчжинской войны, когда японцы вторглись в корейскую династию Чосон, полководец Ли Сун Син заманил сюда корабли противника и перед островом Хансандо разгромил почти целый флот противника. Эта победа стала одной из трёх крупнейших побед в Имчжинской войне. Но, как бы бравурно это ни звучало, война - это всегда война. Если говорить об истории войн, оставивших свой след на Кочжэдо, нельзя обойти вниманием и то, что во время Корейской войны здесь действовал большой лагерь для военнопленных.

В сентябре 1950 года войска ООН, чтобы помешать стремительному продвижению на юг северокорейской армии, осуществили в Инчхоне высадку десанта под командованием генерала Дугласа Макартура. После успеха этой операции появилось много военнопленных, и для их размещения на Кочжэдо в районах Кохён и Суволь на территории почти 1.200 гектаров был устроен лагерь. В феврале 1951 года он принял 150 тысяч северокорейских военнопленных, 20 тысяч пленных китайских добровольцев и 3 тысячи ополченцев; среди них было более 300 женщин.

Когда входишь в Мемориальный парк этого лагеря, сразу видишь текст Женевской конвенции - международного договора, в котором были прописаны стандарты гуманного обращения с военнопленными во время войны и права военнопленных. Впервые она была применена во время Корейской войны. В выставочном зале у входа в Мемориальный парк освещены усилия по обеспечению прав военнопленных в лагере. В частности, утверждается, что военнопленные питались гораздо лучше, чем солдаты на линии фронта. Но, несмотря на такую заботу, они всё равно были в плену, а вокруг продолжалась война. И эти люди, находясь в изоляции на незнакомом острове, вдали от родного дома, под постоянным наблюдением проводили свои дни в тяжёлом труде по принуждению, при этом время от времени в целях пропаганды за рубежом их заставляли изображать на камеру, как хорошо им там живётся.

Писатель Чхве Су Чхоль, наткнувшись на фото, на котором военнопленные из лагеря на Кочжэдо танцевали кадриль, написал в 2016 году роман «Танец пленных». Театральный режиссёр Ким Тхэ Хён поставил на эту же тему мюзикл «Ро Ги Су» (2015 г.). А кинорежиссёр Кан Хён Чхоль, экранизировав этот мюзикл, в 2018 году снял картину «Swing Kids» («Дети свинга»). Неужели военнопленные добровольно осваивали и танцевали народные танцы вражеской страны?





Исторический парк «Лагерь для военнопленных Кочжэ», где бараки, техника, форма и другие экспонаты проливают свет на жизнь военнопленных, стал образовательной площадкой и достопримечательностью острова.

Фильм «Swing Kids» («Дети свинга»), действие которого происходит в начале Корейской войны, рассказывает историю танцевального коллектива, который был создан в самом большом в Корее лагере для военнопленных на острове Кочжэдо.

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На одном фото, снятом в 1952 году Вернером Бишофом, который принадлежал к всемирно известной группе фоторепортёров «Магнум», на лицах кружащихся на плацу в танце пленных — несоразмерно большие маски. Возможно, это была попытка скрыть то, что они научились вражеским танцам. Потому что, пусть непосредственная угроза и отсутствовала, их могли линчевать другие пленные, которые, всё ещё придерживаясь коммунистической идеологии, только и ждали дня, когда смогут вернуться на родину, а также впоследствии, если бы фото распространилось, это могло бы навредить оставшимся на родине членам их семей. Подобную трактовку можно увидеть в «Танце пленных», в «Ро Гису» и в «Детях свинга». Кто-то может спросить, мол, а как бы вы держали под контролем и просвещали тех, кто одно время смотрел на вас через прицел, какие ещё милости сверх этого вы бы им оказали? Это очень деликатная проблема, и как человеку из поколения, не знавшего войны, нечего сказать. Мы просто искренне желаем, чтобы с этой планеты исчезли войны и подобные им угрозы и насилие.





На Кочжэдо много пляжей, покрытых похожей на чёрные жемчужины галькой. Звук, с которым морская вода, струясь меж камнями, отступает во время отлива, входит в сотню «лучших звуков природы Кореи».

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Ким Док Хи, писатель





Хан Чжон Хён, фотограф





Полный текст статьи «Остров Кочжэдо (Гудит мотор…)»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.