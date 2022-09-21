ФРС США снова повысила учётную ставку на 0,75%

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21 сентября Федеральная резервная система (ФРС) США повысила процентную ставку сразу на 0,75%, и теперь она находится в диапазоне 3-3,25%. Это максимальный уровень за последние 14 лет. Последние три раза ставка повышалась в том же объёме в целях сдерживания инфляции. Так, в июне цены в США выросли на 9,1%, в июле инфляция снизилась до 8,5%, но затем снова начала расти. В этой связи с этим решение ФРС было ожидаемым.

Теперь процентная ставка США превышает ставку Банка Кореи. Как правило, это вызывает отток иностранного капитала в пользу более стабильного доллара. 22 сентября, вскоре после объявления о повышении учётной ставки в США, курс национальной валюты упал ниже отметки в 1.400 вон за доллар. Чрезмерное укрепление американской валюты и замедление экономического роста в США неблагоприятно для южнокорейского экспорта, чувствительного к внешнеэкономическим условиям. Падение воны также негативно сказывается на снижении конкурентоспособности отечественных товаров и повышении цен на импорт, что, в свою очередь, вызывает рост потребительских цен. В такой ситуации высока вероятность, что Банк Кореи вынужден будет снова поднять учётную ставку. Это приведёт к сокращению потребительского спроса и частных инвестиций. По результатам опроса, проведённого Корейской торгово-промышленной палатой, отечественные производители уже сейчас испытывают трудности из-за высокой учётной ставки. Экспорт уже начал сокращаться. Одним словом, в условиях нестабильности южнокорейская экономика может столкнуться с серьёзными вызовами.