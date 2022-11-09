Отели как источники новых впечатлений. Ч.1





Перестав быть просто местом для ночлега, отели эволюционируют, открывая новые возможности перед людьми с самыми разными запросами. Они наперебой завлекают клиентов всевозможными предложениями, для того чтобы стать целью их поездки, а не частью маршрута.





На курорте «Кочже Бельведер» на острове Кочжедо предлагают программу оздоровления, которая позволяет постояльцам заниматься йогой, одновременно созерцая море. В последние годы отели стали местом, где можно не только отдохнуть, но и подлечиться.

© Hanwha Hotels & Resorts

Например, на курорте «Кочжэ Бельведер» на острове Кочжэдо предлагают программу оздоровления, которая позволяет постояльцам заниматься йогой, одновременно созерцая море. В последние годы отели стали местом, где можно не только отдохнуть, но и подлечиться.

Журнал для хипстеров «Монокль» предсказал, что в будущем путешествие будет означать подзарядку повседневной креативности за счёт необычного опыта. Это в полной мере относится и к отелям. Всё это время они просто предоставляли путешественникам комфортный ночлег. Но в наши дни этой функции уже мало: клиенты интересуются, что необычного они могут получить в отеле помимо просто ночлега.

Иными словами, отели столкнулись с новой реальностью. Теперь они вынуждены конкурировать в категории досуга с универмагами, парками аттракционов и даже с Netflix. Поэтому сейчас на вопрос: «Почему мы должны остановиться именно у вас?» каждый отель предлагает свой ответ в попытке завоевать сердца постояльцев.





Постояльцы отеля «Vista Walkerhill Seoul» могут играть в своих номерах в аркадные ретро-игры. Чтобы привлечь новую целевую группу — поколение MZ — в отелях продолжают разрабатывать программы, отражающие предпочтения этой социальной категории.

© WALKERHILL HOTELS & RESORTS

Отель как игровая площадка

Если раньше отели были прибежищем состоявшихся людей с достатком, то теперь они превращаются в игровые площадки для молодёжи, в частности, поколения MZ, объединяющего миллениалов и зумеров. Люди этого поколения известны тем, что охотно тратятся на вещи, если считают, что те того стоят. Как следствие, отели внутри страны, чтобы привлечь новую целевую аудиторию, т.е. поколение MZ, экспериментируют с необычными предложениями, отражающими стиль жизни и интересы этой категории населения.

Так, в отеле «Andaz» в столичном районе Каннам в начале 2022 года предлагали пакет услуг, включавший фотосъёмку в полный рост, используя любовь поколения MZ к съёмке фото для профилей в соцсетях. Предложение в сотрудничестве с профессиональной фотостудией было лимитировано 50 номерами, при этом пакет назывался «Love yourself». Здесь примечательно, что фотосессия в полный рост была не только способом показать себя другим, но и помогала людям полюбить себя, видя на фото, какие результаты даёт уход за телом и здоровый образ жизни.

Между тем отели «Hotel Paradise Busan» и «Paradise City Hotel» в Инчхоне предложили постояльцам пакеты услуг, оптимизированные в соответствии с типологией личности Майерс-Бриггс. В Корее данный психологический тест настолько популярен, что представители MZ рассказывают при знакомстве, к какому типу они относятся. В отелях бренда «Paradise» людям типа Е, т.е. экстравертам, предложили пакет с разнообразными видами деятельности за пределами отеля, а для интровертов типа I сделали программу отдыха и дегустации кулинарных изысков внутри отеля.

В отелях бренда «Kolon» этой весной постояльцам дарили камеры с чёрно-белой фотоплёнкой, а также её бесплатную проявку. Предложение оказалось популярным у молодёжи, привыкшей снимать на смартфоны. Конечно, поколению MZ, выросшему с цифровыми камерами и смартфонами, плёночные фотоаппараты в диковинку, но в силу тренда на ретро последние несколько лет на рынке стабильно хорошо продаются одноразовые плёночные камеры.

За трендом на экологичность и веганство также стоит поколение MZ, которое при выборе товаров основывается на своих субъективных взглядах или убеждениях. Как следствие, меняется и поведение отелей. В связи с ростом спроса на экологичные путешествия некоторые отели стали участвовать в кампании по уменьшению использования пластика, в то время как другие, стараясь завоевать молодёжь с её приоритетом ценностей, расширяют веганское меню и предлагают веганские коктейли.





Чхве Чжи Хе, научный сотрудник Центра анализа трендов потребления Сеульского национального университета





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





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