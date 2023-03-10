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Шоубиз сегодня от 9 марта

#Шоубиз Сегодня l 2023-03-09

Сеул сегодня

ⓒ JYP Entertainment

1. Новости музыки: новые треки и альбомы в марте!

2. Актеры сериала "Триумф" уже работают над своими следующими проектами. 

3. Фильм "Сделка с дьяволом" в лидерах проката. 

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