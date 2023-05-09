Рассказ «Высохший цветок» писательницы Пак Ван Со. Часть вторая Цикл передач о старении

ⓒ Getty Images Bank

Слёзы снова подступили к горлу, и когда он примчался ко мне. Я и сама не понимала, почему так легко текли слёзы. Одной рукой он придерживал руль, а другой утешал меня, похлопывая по плечу.

Во время осмотра ветеринара собака издавала ещё более жалобные звуки. Я же сидела в его объятиях и всхлипывала, закрывая уши. Я прекрасно понимала, насколько чудно моё поведение, но никак не могла остановить свои блаженные слёзы. Ветеринар вытащила из горла собаки рыбную косточку и, продемонстрировав её, сказала, что видела много детей, которые рыдали вместе с больными собаками, но рыдающую из-за собаки бабушку видела впервые.









Похоже, страстью моя дочь называла ту ослепляющую силу, которая заставляла меня видеть только одного мужчину в те молодые годы. Я согласна называть это как страстью, так и влечением. В моей симпатии к профессору Чо этого вовсе не было. Чувство влюблённости было точно таким же, как в молодости, но влечения не было совершенно. Отношения, в которых достаточно только эмоций, схожи с показным щегольством. Похоже, лишь этим я и занималась. Поскольку влечение не слепило глаза, всё было совершенно ясно. Каким бы модником он ни был, признаки неотвратимо наступающей старости были слишком очевидны.





그 시절 내 눈을 가리고 오로지 한 남자만 보이게 한 그 맹목의 힘을

딸은 정열이라고 하는 것 같았다.

정열이라 해도 좋고 정욕이라 해도 좋았다.





지금 조 박사를 좋아하는 마음에는 그게 없었다.

연애 감정은 젊었을 때와 조금도 다르지 않은데 정욕이 비어 있었다.

정서로 충족되는 연애는 겉멋에 불과했다.

나는 그와 그럴듯한 겉멋을 부려본 데 지나지 않았나보다.





정욕이 눈을 가리지 않으니까 너무도 빠안한 모든 것이 보였다.

아무리 멋쟁이라고 해도 어쩔 수 없이 닥칠 늙음의 속성들이

그렇게 투명하게 보일수가 없었다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Главная героиня выбрала расставание по двум причинам. Во-первых, она хотела подтвердить собственное убеждение о том, что для настоящей любви нужны не только чувства, но и физическое единение, а во-вторых, она не хотела следовать рекомендациям дочери и невестки мужчины, которые расчётливо относились к чувствам героини. Другими словами, женщина не хотела разрушать любовь и, выбрав независимую жизнь, пришла к необходимости расставания. Пак Ван Со – одна из самых известных писателей, писавших о пожилых людях. Она продолжала работать до преклонного возраста и создавала героев, которые принадлежали к близкому ей старшему поколению. Произведение «Высохший цветок» было написано Пак Ван Со в возрасте шестидесяти пяти лет и отражает взгляды, эмоции, мудрость, которые люди обретают только в пожилом возрасте.









Во время нашей последней встречи я сообщила ему, что готовлюсь к поездке в США и по возможности пробуду там долго, после этих слов я со всей нежностью положила свою руку на его руку с кольцом на пальце и сказала, что не хочу допускать ситуации, в которой могла бы стать вдовой дважды, ведь однажды мне уже доводилось испытывать эту досадную боль.

Я украдкой пыталась понять, не слишком ли обидно прозвучали мои иносказательные слова, но не смогла ничего прочесть на его лице.





그를 마지막으로 만난 날,

곧 미국 갈 수속중인데

될 수 있으면 오래 머물 거란 얘기를 하고 나서,

그의 반지 낀 손 위에다가 내 손을 정성스럽게 포개면서

한 번 과부 된 것도 억울한데

두 번 과부 될지도 모르는 일은 저지르고 싶지 않다고 말했다.





완곡하게 말한다는 게 심하게 들리지는 않았을까,

눈치를 살폈지만 아무 것도 읽어낼 수 없었다.









Писательница Пак Ван Со (20.10.1931-22.01.2011) родилась в провинции Кёнгидо. Дебютировала в 1970 году с романом «Голое дерево».