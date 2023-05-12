Когда цветёт камелия (10) 천만다행이다

В РК сократился объём денежной массы
2023-05-12 15:00:18
#Говорим как герои сериалов l 2023-05-15
Диалог недели
용식: 이것저것... 아, 이거는요, 그냥 혹시나 하는 차원에서...
Ён Сик: Это так, по мелочи… А, вот это на всякий случай…
동백: 하필이면 또 용식씨한테 다 뽀록이 났네요.
Тон Бэк: Не могу поверить, что вы снова все узнали.
애 아빠에다가 치매 엄마에다가. 뭐 이렇게 난 맨날 걸려...
Сначала отец моего сына, теперь моя мама с деменцией. Всё моё личное раскрывается…
용식: 어휴, 저는요, 일절 신경을 안 써요.
Ён Сик: Ой, вы знаете, меня это совсем не беспокоит.
동백: 뭘 신경을 안 써요. 속으론 앗 뜨거, 그랬으면서.
Тон Бэк: Ну да, конечно. Про себя вы точно подумали: «Фух, это было близко».
속으로는 막 이 지뢰밭에 안 걸린 거 천만다행이다, 그랬겠죠.
«Огромное счастье, что я не ступил на это минное поле».
용식: 쓸데없는 소리 하실 거면요, 저짝 가서 마늘이나 까요.
Ён Сик: Если вы собираетесь болтать ерунду, лучше пойдите вон чеснок почистите.
Фраза недели
천만다행이다
[Чхон-ман да-хэн-и-да]
Огромное счастье / огромное везение / огромная удача
Примеры
☞ 더 크게 안 다쳐서 천만다행이야
«Какое счастье, что ты не поранился сильно.»
Другие выражения
☞ 천만다행히
«К большому счастью / к огромному облегчению»
☞ 천만다행으로
«К большому счастью / к огромному облегчению»
Примеры
☞ 화재가 발생했지만 천만다행으로 인명 피해는 없었다
«Начался пожар, но к огромному счастью, человеческих жертв удалось избежать.»
2023-05-12 15:00:18
2023-05-12 15:20:06
2023-05-12 12:17:37
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