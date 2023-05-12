Когда цветёт камелия (10) 천만다행이다

Диалог недели

용식: 이것저것... 아, 이거는요, 그냥 혹시나 하는 차원에서...

Ён Сик: Это так, по мелочи… А, вот это на всякий случай…

동백: 하필이면 또 용식씨한테 다 뽀록이 났네요.

Тон Бэк: Не могу поверить, что вы снова все узнали.

애 아빠에다가 치매 엄마에다가. 뭐 이렇게 난 맨날 걸려...

Сначала отец моего сына, теперь моя мама с деменцией. Всё моё личное раскрывается…

용식: 어휴, 저는요, 일절 신경을 안 써요.

Ён Сик: Ой, вы знаете, меня это совсем не беспокоит.

동백: 뭘 신경을 안 써요. 속으론 앗 뜨거, 그랬으면서.

Тон Бэк: Ну да, конечно. Про себя вы точно подумали: «Фух, это было близко».

속으로는 막 이 지뢰밭에 안 걸린 거 천만다행이다 , 그랬겠죠.

«Огромное счастье, что я не ступил на это минное поле».

용식: 쓸데없는 소리 하실 거면요, 저짝 가서 마늘이나 까요.

Ён Сик: Если вы собираетесь болтать ерунду, лучше пойдите вон чеснок почистите.





Фраза недели

천만다행이다

[Чхон-ман да-хэн-и-да]

Огромное счастье / огромное везение / огромная удача





Примеры

☞ 더 크게 안 다쳐서 천만다행이야

«Какое счастье, что ты не поранился сильно.»





Другие выражения

☞ 천만다행히

«К большому счастью / к огромному облегчению»





☞ 천만다행으로

«К большому счастью / к огромному облегчению»





Примеры

☞ 화재가 발생했지만 천만다행으로 인명 피해는 없었다

«Начался пожар, но к огромному счастью, человеческих жертв удалось избежать.»



