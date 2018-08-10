سيول تتواصل مع الولايات المتحدة بشأن الاستيراد المزعوم للفحم الكوري الشمالي

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امتنعت حكومة كوريا الجنوبية عن مناقشة الإجراءات العقابية المحتملة التي قد تفرضها واشنطن بسبب الاستيراد المزعوم للفحم الكوري الشمالي، مستشهدة بالتحقيقات الجارية في القضية.ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية نوه كيو دوك موقف الحكومة أمس الخميس، ردًّا على سؤال عما إذا كانت الحكومة قد عقدت أي مناقشات مع الولايات المتحدة حول العقوبات المحتملة.وقال المتحدث إن سيول تتواصل مع الولايات المتحدة، مضيفًا أنه عندما تأتي نتيجة التحقيق فإنها ستعقد المناقشات اللازمة مع الحكومات المعنية.وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تحقيقًا مشتركًا في هذا الشأن، مشدِّدًا على أنه لا فرق في الآراء بين الحليفين فيما يتعلق بهذه القضية.