مبيعات سامسونغ في الصين تتفوف على نظيرتها في الولايات المتحدة

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تجاوزت حصة السوق الصينية من إجمالي حجم مبيعات شركة "سامسونغ" للإلكترونيات 30% خلال النصف الأول من هذا العام ، مسجلة بذلك أول تفوق على نظيرتها الأمريكية.وطبقا لما ذكرته الدوائر الصناعية، بلغ إجمالي حجم مبيعات "سامسونغ" 83 تريليونا و921.7 مليار وون، منها 27 تريليونا و410.2 مليار وون، أي ما يعادل 32.7%، في السوق الصينية وحدها، وذلك بعد أن كانت 18.5% عام 2013، و20.6% عام 2014 و23.9% عام 2016 و28.3% في العام الماضي.أما حصة السوق الأمريكية من إجمالي حجم مبيعات "سامسونغ" فبلغت 26% في النصف الأول من هذا العام بعد أن كانت 31.8% عام 2016 و30.2% في العام الماضي.ويرجع السبب في زيادة حصة السوق الصينية إلى ارتفاع حجم استيراد شركات المعلومات والاتصالات الصينية لأشباه الموصلات ورقائق الذاكرة التي تنتجها "سامسونغ".أما السبب وراء انخفاض حصة السوق الأمريكية، فتعود إلى تراجع حجم مبيعات الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والأدوات الإلكترونية المنزلية في الولايات المتحدة نتيجة لتعزيز الحمائية التجارية .