استجواب برلماني لمرشحيْن للمحكمة الدستورية

Photo : YONHAP News

عقد البرلمان جلسة استماع لاثنين من المرشحين لمناصب في المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، حيث تم استجواب المرشحة "لي أون إيه" حول مزاعم بقيامها بتسجيل إقامة كاذب ثماني مرات.واعتذرت "لي" قائلة إن والدتها هي المسؤولة عن مسائل الإقامة، في الوقت الذي كانت فيه منشغلة بتربية أبنائها الثلاثة بينما تعمل كقاضية.كما تم استجواب المرشح الآخر "لي يونغ جين" حول آرائه بشأن أحكام المحكمة السابقة وبعض القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل.وعندما سُئِل عن وجهة نظره حول المثلية الجنسية، قال "لي" إنها شأن شخصي، لكنه يعتقد أيضًا أنها قد تكون مخالفة للطريقة التقليدية الكورية في الحياة والثقافة.وأعرب "لي" عن خططه لإجراء استطلاع حول المعاناة التي تعاني منها الأقليات الجنسية، ومراجعة إجراءات الحماية ضمن الحدود القانونية.