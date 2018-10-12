اتفاق على تحقيق انفراجة في نزع السلاح النووي في مباحثات هلسنكي الرباعية

Photo : KBS News

اتفق المشاركون في المباحثات الرباعية شبه الحكومية وشبه المدنية بين الولايات المتحدة والصين والكوريتين، والتي اختتمت اليوم الجمعة في هلسنكي عاصمة فنلندا، على ضرورة تحقيق انفراجة في قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وتبادل المشاركون الآراء حول القضايا المتعلقة بإنشاء نظام للسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووي منها.ورفض مسؤول في وزارة الخارجية الفنلندية الكشف عن تفاصيل ما تمت مناقشته خلال المباحثات.ومن المتوقع أن يتم استخدام نتائج مباحثات هلسنكي الرباعية كمواد أساسية في المفاوضات المرتقبة على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وقد ترأس الوفد الكوري الجنوبي في هذه المباحثات البروفسور "لي كون" من قسم الدراسات العليا للشؤون الدولية في جامعة سيول الوطنية، بينما ترأس الوفد الكوري الشمالي "كيم يونغ كوك" مدير معهد نزع الأسلحة السلام التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية.الجدير بالذكر أن "كيم" قد أكد في مقال كتبه على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت، على ضرورة إصدار إعلان لإنهاء الحرب الكورية.