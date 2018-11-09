الرئيس مون جيه إين يغير المسؤولين عن الشؤون الاقتصادية في حكومته

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قرر الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الجمعة ترشيح "هونغ نام كي" مدير مكتب تنسيق السياسات حاليا، لشغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والتخطيط خلفا للوزير "كيم دونغ يون".كما قرر الرئيس "مون" تعيين "كيم سو هيون" البالغ من العمر 58 عاما والي يعمل مساعدا للرئيس للشؤون الاجتماعية، لشغل منصب مدير مكتب السياسات في مكتب الرئاسة خلفا لـ"جانغ ها سونغ".الجدير بالذكر أن نائب رئيس الوزراء السابق "كيم" والمدير السابق لمكتب السياسات "جانغ" قد قادا السياسات الاقتصادية للبلاد منذ تنصيب الرئيس "مون جيه إين".