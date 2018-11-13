ارتفاع اسعار الواردات في كوريا إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات

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سجلت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات خلال شهر أكتوبر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام عالميا.ووفقا لتقرير تضمن بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 1,5% في شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، ليصل إلى 92,06 نقطة. ويعد هذا الرقم الأعلى منذ سبتمبر 2014، عندما وصل إلى 93,03 نقطة، كما يعد هذا الارتفاع ثاني أعلى ارتفاع شهري على التوالي.وأرجع تقرير البنك المركزي هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا، مشيرا إلى أن متوسط سعر خام دبي، الذي يعتبر المعيار القياسي لكوريا الجنوبية، قد ارتفع بنسبة 2,8% على أساس شهري ليصل إلى 79,39 دولار للبرميل خلال الشهر الماضي.