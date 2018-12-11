الاستلاء على سفينتيْ صيد أسماك صينيتين لأول مرة في البحر الشرقي

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استولت الشرطة البحرية الكورية الجنوبية يوم الأحد الماضي على سفينتيْ صيد أسماك صينيتيْن كانتا تقومان بعمليات صيد غير مشروعة داخل المياه الكورية في البحر الشرقي، حيث تم العثور على 450 ألف طن من الحبار داخل السفينتين.يذكر أن سفن صيد الأسماك الصينية قد بدأت عمليات صيد الأسماك بشكل غير مشروع في البحر الشرقي في عام 2014، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات الكورية بالاستيلاء على سفن صيد أسماك صينية في البحر الشرقي.وكانت السفينتان قد قد غادرتا ميناء "دان تونغ" الصينيفي رحلة قطعتا خلالها حوالي 1600 كيلومتر حتى المياه الكورية في البحر الشرقي، من أجل صيد الأسماك.وكانت الشرطة البحرية الكورية قد طردت 240 من سفن صيد الأسماك الصينية التي عبرت إلى المياه الكورية في البحر الشرقي في أوائل شهر ديسمبر الجاري.