انخفاض حجم الصادرات الكورية بـ7.5% خلال أول 10 أيام من العام

Photo : KBS News

طبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الجمعة، بلغ حجم الصادرات الكورية خلال العشرة أيام الأولى من هذا العام 12.7 مليار دولار، بانخفاض 7.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات أشباه الموصلات قد شهد انخفاضا بنسبة 27.2% خلال العشرة أيام الأولى من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما حجم صادرات المنتجات النفطية فقد انخفض بنسبة 26.5%، والسفن بنسبة 29.7%.وأرجعت الهيئة السبب في انخفاض حجم صادرات أشباه الموصلات إلى الانخفاض الأخير في أسعارها.وقال التقرير إن حجم صادرات السيارات شهد زيادة بنسبة 127.7%، بينما زاد حجم صادرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 23.5%، وقطع غيار السيارات بنسبة 20.2%.وأشار التقريرإلى أن حجم الواردات الكورية بلغ 14.5 مليار دولار خلال العشرة أيام الأولى من هذا العام، بانخفاض 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا سجل الميزان التجاري الكوري عجزا يبلغ 1.8 مليار دولار.