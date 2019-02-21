بولتون يزور كوريا الجنوبية قبيل قمة واشنطن وبيونغ يانغ

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من المقرر أن يزور مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الأسبوع لإجراء جولة من المشاورات قبيل انعقاد القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".ونقل تقرير لشبكة "سي إن إن" عن مسؤولَين في الإدارة الأمريكية أمس الأربعاء قولهم إن زيارة "بولتون" تأتي في الوقت الذي يتم فيه وضع تفاصيل قمة "ترامب" و"كيم".وشدد التقرير على أن كوريا الجنوبية تعد شريكًا مهمًّا للدبلوماسية الأمريكية تجاه كوريا الشمالية، وأن الرئيس الكوري "مون جيه إين" كان أكبر مؤيد للتواصل بين "ترامب" و"كيم".وأضاف التقرير أن "بولتون" ظل على اتصال وثيق بمناقشات السياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية، حتى عندما كان وزير الخارجية "مايك بومبيو" يترأس المفاوضات مع كوريا الشمالية.وقد حضر "بولتون" أول قمة بين "ترامب" و"كيم" في سنغافوره، كما كان حاضرًا في المحادثات مع المسؤولين الكوريين الشماليين الآخرين.