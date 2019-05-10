كاكاو تنضم إلى صفوف الشركات الكبرى

Photo : YONHAP News

انضمت شركة "كاكاو" إلى فئة الشركات الكبرى، التي تتجاوز أصولها 10 تريليونات وون، لتصبح أولى شركات المعلومات والاتصالات الكورية التي تبدأ كشركة مغامرة في هذا المجال.وطبقا لمجلس التبادلات التجارية العادلة، فقد بلغت أصول الشركة 10 تريليونات و60 مليارا و300 مليون وون، لتحتل المركز الثاني والثلاثين بين الشركات الكورية، بحيث تم تخصيصها لتكون ضمن فئة الشركات، التي يتم حظر الاستثمارات بين فروعها.تجدر الإشارة إلى أن شركة كاكاو بدأت أعمالها في عام 2006 بشركة مغامرة باسم "آي ويب لاب". وعندما لاقى تطبيق "كاكاوتوك" شعبية كبيرة في عام 2010، غيرت الشركة اسمها إلى "كاكاو". وفي عام 2014 اندمجت مع شركة "داوم للاتصالات"، التي كانت تحتل المركز الثاني من بين بوابات الإنترنت، من أجل زيادة حجم الشركة.وبعد ذلك أيضا قامت الشركة بتوسيع نطاق أعمالها إلى التمويل وصناعة المحتويات وأنشطة التسلية والمرور، من خلال أعمال الدمج والاستحواذ.