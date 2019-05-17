الحكومة الكورية تبحث اتخاذ قرار بشأن إجلاء الكوريين من العراق

Photo : KBS News

صرحت وزارة الخارجية في سيول بأنها تراقب عن كثب الموقف في العراق فيما يتعلق باحتمال إصدار أمر بإجلاء المواطنين الكوريين الجنوبيين هناك.وقال مسؤول كبير في الوزارة إنه يتم حاليا بذل جهود لإجراء عملية إخلاء سريعة ومنظمة جيداً بمجرد اتخاذ قرار. وأضاف أن حكومة كوريا الجنوبية تناقش هذا الموضوع عن كثب مع الدول والمنظمات ذات الصلة، وتتواصل أيضًا مع الكوريين الجنوبيين في العراق.وكان العراق مدرجًا على قائمة دول حظر السفر للمواطنين الكوريين الجنوبيين منذ سنوات، إلا أنه يوجد هناك حاليا 1500 كوري تقريبا، مقيمين بتصريح خاص لأغراض تجارية وأغراض أخرى.وقد أمرت السفارة الأمريكية في بغداد أول من أمس الأربعاء موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين بمغادرة العراق في أسرع وقت ممكن وسط تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران التي تشترك في الحدود مع العراق.