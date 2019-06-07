وفاة أرملة الرئيس الراحل كيم ديه جونغ عن عمر يناهز 97 عاما

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توفيت السيدة "لي هي هو"، أرملة الرئيس الكوري الجنوبي الراحل "كيم ديه جونغ" أمس الاثنين عن عمر يناهز 97 عامًا. وصرح مسؤول في مركز "كيم ديه جونغ للسلام" بأن السيدة الأولى السابقة توفيت في الساعة 11:37 من مساء أمس. وكانت "لي"، التي عملت كرئيسة للمركز، قد دخلت مستشفى "سين تشون سيفيرانس" في سيول منذ شهر مارس، حيث ظلت تعاني من سرطان الكبد وبعض الأمراض الأخرى.وقد وُلدت "لي" في سيول في عام 1922 في أثناء الحقبة الاستعمارية اليابانية. وقبل زواجها من "كيم" في عام 1962، درّست "لي" في جامعة "إي هوا" النسائية، وكانت ناشطة في مجال حقوق المرأة. كما ظلت "لي" تدعم بنشاط الحياة السياسية لزوجها، وتحملا معا عدة محاكمات، بما في ذلك نفي "كيم" للولايات المتحدة بعد تلقيه عقوبة إعدام مخففة، وكذلك الإقامة الجبرية والمراقبة في ظل الحكم الديكتاتوري في كوريا الجنوبية خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي. وفي أثناء تولي الرئيس الأسبق الراحل منصبه من عام 1998 إلى عام 2003، ظلت "لي" نشطة كسيدة أولى للبلاد، حيث أبدت اهتمامًا خاصًا بقضايا المرأة والطفل، وكانت تعمل أيضا في السياسة والدبلوماسية والعلاقات بين الكوريتين. وفي عام 2000، رافقت زوجها إلى بيونغ يانغ في أول قمة بين الكوريتين، وقامت برحلتين أخريين إلى كوريا الشمالية في عامي 2011 و2015، للمساهمة في الدفع من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية.