المخابرات الأمريكية تقول إن كيم جونغ أون غير مستعد لنزع سلاحه النووي

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قال مدير وكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية إن مجتمع المخابرات الأمريكي لا يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مستعد لنزع سلاحه النووي.وأورد تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الثلاثاء عن "روبرت آشلي" هذه التصريحات التي أدلى بها خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أمس، حيث قال إن مجتمع المخابرات الأمريكي ظل يشكك في التزام "كيم" بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.ويذكر أن "آشلي" كان قد حذر خلال اجتماع للجنة في الكونغرس في يناير الماضي من أن تهديدات كوريا الشمالية وقدراتها النووية لم تتغير. كما حذر "دانيال كوتس" مدير وكالة المخابرات الوطنية الأمريكية، "سي آي إيه"، الكونغرس في نفس الشهر، من أنه من غير المرجح أن يتخلى "كيم جونغ أون" عن أسلحته النووية، لأن ينظر إليها على أنها "ضرورية لبقاء نظامه الحاكم".