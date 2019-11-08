رئيس لجنة الدبلوماسية البرلمانية الأمريكي: لا أثق بالزعيم كيم جونغ أون

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قال "إليوت إنغل" رئيس لجنة الدبلوماسية لمجلس النواب الأمريكي إنه لا يمكن الثقة بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، مشددا على ضرورة وضع آلية للأمان تزيل الأسلحة النووية لبيونغ يانغ.وعلى هامش حضوره مؤتمر القادة الكوري الأمريكي الذي عقد أمس الثلاثاء في واشنطن، قال رئيس اللجنة إن الرئيس "ترامب" أجرى جولتين من مباحثات القمة مع الزعيم "كيم" إلا أنه لم يحقق خلالهما أي نتائج مثمرة.وأوضح أن الزعيم "كيم" لا يعمل على تحقيق السلام، مضيفا أنه يمكنه التخلي عن القنابل النووية، لكنه سيحتفظ دوما بطرق صنعها.وأبدى رئيس اللجنة موقفا متشائما من اللقاء بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي إلى حين التوصل إلى طرق إيجابية تضمن تخلي كوريا الشمالية عن الأسلحة النووية وعن قدرتها على صنع أسلحة الدمار الشامل من خلال إنشاء آلية للأمان لتحقيق ذلك.وأضاف أنه على الرئيس "ترامب" التزام الحذر بشأن كل الأمور التي تحدث في كوريا الشمالية، قائلا إن أكثر الأمور التي لا تريد الولايات المتحدة حصولها هو تعريض أمن كوريا الجنوبية للخطر.