مستشار التحقيق الخاص يطالب بالسجن لمدة 6 سنوات لحاكم مقاطعة جنوب كيونغ سانغ

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طالب الادعاء بالحكم بالسجن لمدة 6 سنوات، على "كيم كيونغ سو"، حاكم مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، خلال جلسة الاستئناف بعد أن حُكِم على "كيم" بالسجن في أول محاكمة بتهمة التلاعب بالرأي العام.وفي جلسة عقدت أمس الخميس في محكمة سيول العليا، طلب فريق من المحققين برئاسة مستشار التحقيق المستقل "هو إك بوم" بمعاقبة "كيم" بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بتهمة التلاعب بالتعليقات على الانترنت، وسنتين ونصف لانتهاك قانون الانتخابات الرسمية العامة.ويعد هذا زيادة بمقدار سنة كاملة عن مدة السنوات الخمس التي طالبت بها النيابة في المحاكمة الأولى.وقال فريق التحقيق الخاص إن "كيم" يغير أقواله ويظهر حالة من الإنكار والتهرب، رغم الأدلة والشهادات الموضوعية.ويُتَّهم "كيم" بالتلاعب غير المشروع في الرأي العام، حيث يعتقد أنه استخدم برنامجًا لتوليد تعليقات على الانترنت بالتواطؤ مع المدون المعروف باسم "دروكنغ" ورفاقه في أواخر عام 2016، لمساعدة المرشحين الرئاسيين عن الحزب الديمقراطي.وقد نفى الحاكم جميع التهم، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد البرنامج مطلقا ولم يتواطأ مع "دروكنغ" ولا يعلم بأي جريمة تتعلق بالتعليقات على الانترنت.وفي المحكمة الأولى، تمت إدانته في جميع التهم الموجهة إليه، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين، ثم أطلق سراحه بكفالة، وكان يحاكم في قضية الاستئناف دون احتجاز.