كوريا الشمالية تحذر مجلس الأمن من مناقشة أوضاع حقوق الإنسان

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حذرت كوريا الشمالية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء من أنها "سترد بقوة" على أي نقاش حول أوضاع حقوق الإنسان في الشمال.ووفقًا لرويترز أمس الأربعاء، فقد أصدر سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ" التحذير في رسالة إلى مجلس الأمن، قائلًا إن مناقشة هذا الأمر ستعد "استفزازًا خطيرًا".وأفادت الأنباء بأن العديد من أعضاء المجلس المؤلف من 15 بلدًا عضوًا يخططون لطلب عقد اجتماع بشأن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية يوم الخميس المقبل، الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.وقال المبعوث الكوري الشمالي في رسالته إن هذا الاجتماع سيكون بمثابة "التواطؤ مع الولايات المتحدة والانحياز إلى سياساتها العدائية"، وأنه سوف يؤدي إلى تعزيز التوترات في شبه الجزيرة الكورية بدلًا من المساعدة في حل القضية النووية.وقد استمر مجلس الأمن في مناقشة حقوق الإنسان منذ عام 2014 وحتى عام 2017، لكنه لم يناقش القضية في عام 2018 حيث لم يتم الحصول على أصوات كافية لدعم عقد الجلسة آنذاك.