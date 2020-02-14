الرئيس يؤكد على ضمان سلامة الأطفال أولا

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أكد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" على ضرورة بناء شبكة ثابتة للدفاع في المجتمعات الإقليمية من خلال تعزيز نظام التعامل مع الأمراض المعدية هناك، وذلك من أجل التصدي لمخاطر انتشار فيروس كورونا.جاء ذلك في حوار أجراه الرئيس مع رؤساء هيئات التعليم في 19 مدينة ومقاطعة محلية اليوم في مقر الرئاسة الكورية، حيث أشار إلى أن عدد المصابين الجدد زاد اليوم زيادة كبيرة، وشدد على ضرورة تعزيز الحجر الصحي في المرافق التي تستقبل الكثير من الناس، مثل المستشفيات والعيادات الطبية والكنائس وغيرها، وطلب من رؤساء الهيئات الانتباه الدقيق إلى حالات انتشار الفيروس في المجتمعات الإقليمية واتخاذ إجراءات فعالة.كما طلب الرئيس "مون" من المواطنين العاديين الالتزام التام بقواعد النظافة الصحية والتعاون الفعال مع رجال الطب في أعمال الفحص والتشخيص والعلاج إذا ظهر لديهم أي أعراض مشكوك فيها، حتى ولو لم يسافروا إلى الخارج أو لم يتصلوا بالمصابين المعروفين بالفعل.وطلب منهم أيضا إدراك حقيقة أن ذلك يمثل أفضل الطرق للحفاظ على سلامتهم وسلامة أفراد عائلاتهم والمجتمعات الإقليمية معا.بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس على أهمية ضمان سلامة الأطفال قبل كل شيء، وطلب من رياض الأطفال والمدارس تنفيذ عمليات تطهير خاصة وتوفير أقنعة واقية وأدوات تطهير للأيدي، وغيرها من الأدوات الواقية من الفيروس بشكل كاف قبل افتتاح أبوابها في الفصل الدراسي القادم.وقال إنه ينصح بالتواصل الوثيق مع المدارس حتى تنفذ تعليم النظافة الصحية بشكل تام بما في ذلك غسل الأيدي وارتداء الأقنعة الواقية، معربا عن أمنيته بأن تتعاول وزارة التعليم ومركز التعامل مع حالات الطوارئ والمدارس تعاونا وثيقا من أجل تطبيق مطالب الميادين التعليمية بشكل سريع.