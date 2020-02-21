تراجع المتوسط اليومي للصادرات الكورية بنسبة 9.3%

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تراجع المتوسط اليومي للصادرات الكورية خلال العشرين يوما الأولى من شهر فبراير الجاري بنسبة أكثر من 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب الركود في تصدير المنتجات النفطية والسيارات والسفن.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الجمعة، بلغت قيمة الصادرات الكورية خلال العشرين يوما الأولى من شهر فبراير الجاري 23.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 12.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأوضح التقرير أن عدد أيام العمل خلال هذه الفترة بلغ 15.5 يوم هذا العام، فيما بلغ هذا العدد 12.5 يوم في العام الماضي، ولذلك انخفض المتوسط اليومي للصادرات الكورية خلال فترة هذا العام بنسبة 9.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما أشار التقرير إلى أن حجم الصادرات للصين قد شهد تراجعا بنسبة 3.7% نتيجة لتفشى فيروس كورونا، فيما زادت حجم الصادرات للولايات المتحدة بنسبة 24.2%، ولفيتنام بنسبة 19.8%، والاتحاد الأوربي 12.8%، واليابان 7.1%.ومن المنتجات التي تمتعت بزيادة في حجم صادراتها خلال العشرين يوما الأولى من فبراير: أشباه الموصلات وقطغ غيار السيارات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية، بينما انخفض حجم صادرات المنتجات النفطية والسيارات والسفن.أما الواردات فقد شهدت زيادة بنسبة 4.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.بهذا، بلغ حجم الفائض التجاري لكوريا 700 مليون دولار خلال العشرين يوما الأولى من فبراير.