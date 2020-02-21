انخفاض الزيادة الطبيعية في عدد السكان الكوريين العام الماضي

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استمر خلال العام الماضي الانخفاض في معدلات المواليد الجدد في كوريا الجنوبية، حيث تجاوز عدد المواليد الجدد عدد المتوفين بـ8 آلاف فقط، مما أدى إلى انخفاض الزيادة الطبيعية في عدد السكان.وطبقا لتقرير حول وضع عدد المواليد الجدد وحالات الوفاة في عام 2019، أصدرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم، بلغ عدد المواليد في العام الماضي 303 آلاف و100 مولود بانخفاض نسبته 7.3% بالمقارنة مع ما كان عليه قبل عام واحد، ليسجل أقل مستوى منذ بدء أعمال الإحصاءات ذات الصلة.أما عدد حالات الوفاة خلال العام الماضي فقد بلغ 295 ألفا و100 بانخفاض نسبته 1.2% بالمقارنة مع العام السابق.ونتيجة لذلك انخفضت خلال العام الماضي الزيادة الطبيعية في عدد السكان، الناتجة عن طرح عدد حالات الوفاة من عدد المواليد الجدد، لتبلغ 8 آلاف شخص بعد أن كانت قد بلغت حوالي 20 ألفا في عام 2018.تجدر الإشارة إلى أن الزيادة الطبيعية في عدد السكان الكوريين كانت قد بلغت 520 ألف شخص في عام 1983، ثم 190 ألف شخص في عام 2005، واستمرت في الانخفاض حتى وصلت إلى 125 ألف شخص في عام 2016.وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها مستوى الزيادة الطبيعية عن 10 آلاف، منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة.وتوقع التقرير أنه في حالة استمرار هذا الاتجاه، فسوف يكون عدد المتوفين أكبر من عدد المواليد بحيث تشهد كوريا تحولا إلى حالة انخفاض طبيعي في عدد السكان.